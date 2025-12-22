$42.250.09
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рф
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Эквадоре 11 солдат получили максимальные сроки за пытки и убийство четырех детей

Суд Эквадора приговорил 11 военных к 34 годам заключения за насильственное похищение и убийство четырех несовершеннолетних. Трагедия произошла в декабре 2024 года в Гуаякиле, когда детей задержал военный патруль.

В Эквадоре 11 солдат получили максимальные сроки за пытки и убийство четырех детей
Фото: AP

В понедельник, 22 декабря, суд Эквадора приговорил группу военных к 34 годам лишения свободы за "насильственное похищение" четырех несовершеннолетних. Помимо тюремного срока, осужденные должны выплатить семьям жертв по 10 000 долларов штрафа и публично извиниться. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Трагедия произошла в декабре 2024 года в Гуаякиле. Братья Исмаэль и Хосуэ Арройо вместе с друзьями возвращались с футбольного матча, когда их задержал военный патруль. Записи камер наблюдения зафиксировали, как детей силой затолкали в военный пикап.

В Эквадоре во время протестов совершено покушение на президента Даниэля Нобоа: глава государства не пострадал08.10.25, 11:06 • 2755 просмотров

Военные сначала утверждали, что отпустили подростков, а тех якобы убили наркоторговцы. Однако следствие установило ужасную истину:

  • Детей тайно вывезли в лес вблизи военной базы.
    • Их били прикладами винтовок и заставляли раздеться.
      • После пыток подростков в возрасте от 11 до 15 лет "жестоко казнили", а их тела пытались сжечь.

        Тень на политику президента

        Это дело вызвало волну протестов против президента Даниэля Нобоа, который милитаризировал города для борьбы с криминалом. Правозащитники отмечают, что предоставление армии полицейских функций привело к внесудебным расправам над гражданскими.

        Сегодня правосудие восторжествовало. Мы подтверждаем наше уважение к закону и вынесенному приговору 

        – заявили в Министерстве обороны Эквадора, пообещав выполнить решение суда.

        Помимо сроков, армия обязана провести официальную церемонию признания вины государства и установить мемориальную доску в честь погибших детей на территории военной базы. В следующем году осужденных ждет еще один суд – непосредственно по обвинению в убийстве.

        В Эквадоре вооруженные люди застрелили 12 человек на петушиных боях 20.04.25, 16:34 • 4035 просмотров

        Степан Гафтко

