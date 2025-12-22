В Эквадоре 11 солдат получили максимальные сроки за пытки и убийство четырех детей
Киев • УНН
Суд Эквадора приговорил 11 военных к 34 годам заключения за насильственное похищение и убийство четырех несовершеннолетних. Трагедия произошла в декабре 2024 года в Гуаякиле, когда детей задержал военный патруль.
В понедельник, 22 декабря, суд Эквадора приговорил группу военных к 34 годам лишения свободы за "насильственное похищение" четырех несовершеннолетних. Помимо тюремного срока, осужденные должны выплатить семьям жертв по 10 000 долларов штрафа и публично извиниться. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Трагедия произошла в декабре 2024 года в Гуаякиле. Братья Исмаэль и Хосуэ Арройо вместе с друзьями возвращались с футбольного матча, когда их задержал военный патруль. Записи камер наблюдения зафиксировали, как детей силой затолкали в военный пикап.
В Эквадоре во время протестов совершено покушение на президента Даниэля Нобоа: глава государства не пострадал08.10.25, 11:06 • 2755 просмотров
Военные сначала утверждали, что отпустили подростков, а тех якобы убили наркоторговцы. Однако следствие установило ужасную истину:
- Детей тайно вывезли в лес вблизи военной базы.
- Их били прикладами винтовок и заставляли раздеться.
- После пыток подростков в возрасте от 11 до 15 лет "жестоко казнили", а их тела пытались сжечь.
Тень на политику президента
Это дело вызвало волну протестов против президента Даниэля Нобоа, который милитаризировал города для борьбы с криминалом. Правозащитники отмечают, что предоставление армии полицейских функций привело к внесудебным расправам над гражданскими.
Сегодня правосудие восторжествовало. Мы подтверждаем наше уважение к закону и вынесенному приговору
Помимо сроков, армия обязана провести официальную церемонию признания вины государства и установить мемориальную доску в честь погибших детей на территории военной базы. В следующем году осужденных ждет еще один суд – непосредственно по обвинению в убийстве.
В Эквадоре вооруженные люди застрелили 12 человек на петушиных боях 20.04.25, 16:34 • 4035 просмотров