12:03 • 11017 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
11:41 • 11138 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27 • 14645 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40 • 11177 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
08:27 • 14051 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 20648 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 36717 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37 • 52382 просмотра
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 81433 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:00 • 44817 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
В Дании вандал уничтожил скульптуры украинской художницы Марии Куликовской

Киев • УНН

 • 124 просмотра

22 декабря 2025 года возле Украинского дома в Копенгагене вандал уничтожил скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской. Украинский дом осуждает этот акт ненависти и расценивает его как нападение на истории, достоинство и смыслы, которые воплощали работы.

В Дании вандал уничтожил скульптуры украинской художницы Марии Куликовской

В Копенгагене вандал уничтожил скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской. Об этом сообщил Украинский дом в Копенгагене, передает УНН.

Вчера, 22 декабря 2025 года, скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской были уничтожены вандалом в светлое время суток возле Украинского дома в Копенгагене

- говорится в сообщении.

В Украинском доме подчеркнули, что воспринимают разрушение этих работ — не только как непоправимый ущерб, причиненный искусству, а как нападение на истории, достоинство и смыслы, которые воплощали скульптуры Марии Куликовской.

Это была память о войне, уязвимости и жизнестойкости украинских женщин, которую осквернили. Вместе со Spilne Art, мы осуждаем этот акт ненависти и доверяем датским правоохранительным органам в привлечении виновного к ответственности. Искусство имеет право существовать свободно

- резюмировали в Украинском доме.

Антонина Туманова

Война в Украине
Копенгаген