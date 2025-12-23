В Дании вандал уничтожил скульптуры украинской художницы Марии Куликовской
Киев • УНН
22 декабря 2025 года возле Украинского дома в Копенгагене вандал уничтожил скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской. Украинский дом осуждает этот акт ненависти и расценивает его как нападение на истории, достоинство и смыслы, которые воплощали работы.
В Копенгагене вандал уничтожил скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской. Об этом сообщил Украинский дом в Копенгагене, передает УНН.
Вчера, 22 декабря 2025 года, скульптуры с выставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" украинской художницы Марии Куликовской были уничтожены вандалом в светлое время суток возле Украинского дома в Копенгагене
В Украинском доме подчеркнули, что воспринимают разрушение этих работ — не только как непоправимый ущерб, причиненный искусству, а как нападение на истории, достоинство и смыслы, которые воплощали скульптуры Марии Куликовской.
Это была память о войне, уязвимости и жизнестойкости украинских женщин, которую осквернили. Вместе со Spilne Art, мы осуждаем этот акт ненависти и доверяем датским правоохранительным органам в привлечении виновного к ответственности. Искусство имеет право существовать свободно