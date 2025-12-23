У Данії вандал знищив скульптури української художниці Марії Куликівської

$42.150.10
49.490.02
ukenru
12:03 • 12823 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 12934 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 17152 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 12525 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 15162 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21252 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37207 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52715 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82696 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:00 • 44998 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.5м/с
80%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворог здійснює масовану атаку по Україні: вибухи, відключення світла та пошкодження інфраструктури23 грудня, 05:45 • 34137 перегляди
Аварійні відключення світла введено в кількох регіонах на тлі атаки рф - Укренерго23 грудня, 06:07 • 18689 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12905 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 9968 перегляди
Економіка рф дозволяє кремлю продовжувати війну проти України та збагачуватися на цьому - ЦПД12:12 • 6774 перегляди
Публікації
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo14:58 • 16 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto12:03 • 12827 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний11:27 • 17160 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 82698 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 22 грудня, 11:19 • 62029 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Борис Пісторіус
Рафаель Гроссі
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo09:59 • 10082 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 12999 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 22340 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 24671 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 47151 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

У Данії вандал знищив скульптури української художниці Марії Куликівської

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

22 грудня 2025 року біля Українського дому в Копенгагені вандал знищив скульптури з виставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" української художниці Марії Куликівської. Український дім засуджує цей акт ненависті та розцінює його як напад на історії, гідність та сенси, які втілювали роботи.

У Данії вандал знищив скульптури української художниці Марії Куликівської

У Копенгагені вандал знищив скульптури з виставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" української художниці Марії Куликівської. Про це повідомив Український дім у Копенгагені, передає УНН.

Учора, 22 грудня 2025 року, скульптури з виставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" української художниці Марії Куликівської були знищені вандалом у світлий час доби біля Українського дому в Копенгагені 

- йдеться у повідомленні.

В Українському домі наголосили, що сприймають руйнування цих робіт — не лише як непоправиму шкоду, заподіяну мистецтву, а як напад на історії, гідність і сенси, які втілювали скульптури Марії Куликівської.

Це була пам’ять про війну, вразливість і життєстійкість українських жінок, яку спаплюжили. Разом зі Spilne Art, ми засуджуємо цей акт ненависті і довіряємо данським правоохоронним органам у притягненні винного до відповідальності. Мистецтво має право існувати вільно 

- резюмували в Українському домі.

Антоніна Туманова

КультураНовини Світу
Війна в Україні
Копенгаген