У Данії вандал знищив скульптури української художниці Марії Куликівської

У Копенгагені вандал знищив скульптури з виставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" української художниці Марії Куликівської. Про це повідомив Український дім у Копенгагені, передає УНН.

Учора, 22 грудня 2025 року, скульптури з виставки "My Body Is a Battlefield. Copenhagen" української художниці Марії Куликівської були знищені вандалом у світлий час доби біля Українського дому в Копенгагені

В Українському домі наголосили, що сприймають руйнування цих робіт — не лише як непоправиму шкоду, заподіяну мистецтву, а як напад на історії, гідність і сенси, які втілювали скульптури Марії Куликівської.

Це була пам’ять про війну, вразливість і життєстійкість українських жінок, яку спаплюжили. Разом зі Spilne Art, ми засуджуємо цей акт ненависті і довіряємо данським правоохоронним органам у притягненні винного до відповідальності. Мистецтво має право існувати вільно