Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский
16:32 • 1284 просмотра

Настоящий мир придет с потолком в 30 долларов за баррель российской нефти - Зеленский

Эксклюзив
13:57 • 13772 просмотра

“Неэффективно и непрозрачно”: политолог призвал к прозрачному аудиту работы АРМА и кадровым изменениям

Эксклюзив
12:47 • 32656 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
12:09 • 37853 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 51658 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 74742 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 122513 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 67425 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 88261 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 62554 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
69%
747мм
Популярные новости

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

11 июня, 06:47 • 64828 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

11 июня, 08:51 • 113333 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

11 июня, 09:53 • 41064 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 76079 просмотра

Возвращение тел погибших защитников Украины: в СБУ показали эксклюзивные фото и видео

15:05 • 11500 просмотра
публикации

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

16:11 • 8906 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 76797 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 122487 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 322179 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 304535 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

15:50 • 7830 просмотра

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 50538 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 59842 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 85448 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 66398 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

Киев • УНН

 • 8740 просмотра

Нардеп Кузьминых, вероятно, использует помощников в бизнес-схемах, в частности, через ОО "Фонд братьев Кузьминых" и клинику "Дрим Степ".

Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

УНН уже писал, что народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, вероятно, скрыл сеть аптек, записав ее на водителя. Но, похоже, не только водитель задействован в бизнес-схемах нардепа. О том, для чего Кузьминых нужны помощники - читайте в материале УНН

Среди помощников нардепа Кузьминых есть некие Олег Викторович Гончаренко и Александр Павлович Зубец. 

Первый, кроме этого, вместе с самим нардепом, является соучредителем ОО "Фонд братьев Кузьминых", а также - уже вместе с Зубцом - ООО "Медицинский центр реабилитации "Дрим Степ". 

Такая прочная связка не могла не привлечь наше внимание. Оказывается, что еще в 2018 году это же ОО заключило соглашение с компанией "Комтек М" - договор об аренде помещений в столице по улице Образования, 3. Долг по этому соглашению стал предметом судебной тяжбы - оказывается, ОО задолжала арендодателю более 1 млн грн и тот вынужден был пойти в суд. В конце концов, суд организация проиграла и деньги уплатила. Но в судебных определениях есть еще кое-что - арендодатель заявил, что общественная организация также передала "помещение в пользование третьим лицам", а также делала там ремонт (что было предусмотрено условиями договора об аренде). 

В судебных документах не указано, что это за третьи лица, но можем предполагать, что ими вполне могла быть клиника "Дрим Степ", ведь она и сейчас расположена по этому адресу. И тогда не делался ли ремонт сразу под нее? 

Ранее журналисты Громадського уже обращали внимание на возможную связь между Кузьминых и частным медицинским учреждением.

Мы поехали по адресу, указанному в определении суда, и нашли там частный реабилитационный центр Dreams Step. Отмечается, что центр работает уже двадцать лет. На входе в него также есть табличка "Фонд братьев Кузьминых". Однако девушка на рецепции отметила, что они работают отдельно от Кузьминых. Фонд братьев лишь иногда направляет к ним ветеранов. "Вообще у нас платный центр, но ветеранов можем принимать бесплатно", — пояснила девушка. На уточняющие вопросы о том, кто финансирует бесплатную реабилитацию и как часто к ним отправляют экс-военных, она не ответила. Но пообещала передать контакты hromadske руководителю, впрочем, не назвав его имени 

Клиника до сих пор работает. Примечательно, что на ее сайте действительно отмечается о 20-летнем опыте, а именно "Dreams Step" – команда профессионалов с двадцатилетним стажем работы". Хотя компания с таким названием была зарегистрирована 6 лет назад - в марте 2019 года. Согласно публичным финансам, с тех пор компания дважды получала от "Фонда братьев Кузьминых" платежи за услуги реабилитации на общую сумму в 15 тысяч гривен. Произошло это в 2020 году. В 2022 году на вопрос журналистов Кузьминых заявил, что в этом частном центре ветераны лечатся бесплатно: "Спросите у АТОшников, которые там лечатся, заплатили ли они хоть копейку". 

Возникает вопрос - сколько людей можно пролечить на 15 тысяч гривен даже по ценам 2020 года? И еще получается, что Гончаренко платил на свою коммерческую структуру из общественной организации, соучредителем которой он выступает вместе с нардепом Кузьминых? 

Добавим, что сейчас, как нам сообщили в клинике, услуги по реабилитации военных не предоставляют.

Еще один нюанс, Олег Гончаренко, который является не только соучредителем, а руководителем клиники, с 2007 до августа 2020 имел ФЛП зарегистрированный по КВЭД - деятельность ресторанов. Интересно было бы узнать, деятельность ресторанов и управление клиникой имеют много общего? 

А дальше уже вопрос к контролирующим органам, не видят ли они во всем этом момент злоупотреблений? 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикапубликации
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9