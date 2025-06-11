Dreams Step нардепа Кузьминых: как строить бизнес с помощью помощников

УНН уже писал, что народный депутат Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, вероятно, скрыл сеть аптек, записав ее на водителя. Но, похоже, не только водитель задействован в бизнес-схемах нардепа. О том, для чего Кузьминых нужны помощники - читайте в материале УНН.

Среди помощников нардепа Кузьминых есть некие Олег Викторович Гончаренко и Александр Павлович Зубец.

Первый, кроме этого, вместе с самим нардепом, является соучредителем ОО "Фонд братьев Кузьминых", а также - уже вместе с Зубцом - ООО "Медицинский центр реабилитации "Дрим Степ".

Такая прочная связка не могла не привлечь наше внимание. Оказывается, что еще в 2018 году это же ОО заключило соглашение с компанией "Комтек М" - договор об аренде помещений в столице по улице Образования, 3. Долг по этому соглашению стал предметом судебной тяжбы - оказывается, ОО задолжала арендодателю более 1 млн грн и тот вынужден был пойти в суд. В конце концов, суд организация проиграла и деньги уплатила. Но в судебных определениях есть еще кое-что - арендодатель заявил, что общественная организация также передала "помещение в пользование третьим лицам", а также делала там ремонт (что было предусмотрено условиями договора об аренде).

В судебных документах не указано, что это за третьи лица, но можем предполагать, что ими вполне могла быть клиника "Дрим Степ", ведь она и сейчас расположена по этому адресу. И тогда не делался ли ремонт сразу под нее?

Ранее журналисты Громадського уже обращали внимание на возможную связь между Кузьминых и частным медицинским учреждением.

Мы поехали по адресу, указанному в определении суда, и нашли там частный реабилитационный центр Dreams Step. Отмечается, что центр работает уже двадцать лет. На входе в него также есть табличка "Фонд братьев Кузьминых". Однако девушка на рецепции отметила, что они работают отдельно от Кузьминых. Фонд братьев лишь иногда направляет к ним ветеранов. "Вообще у нас платный центр, но ветеранов можем принимать бесплатно", — пояснила девушка. На уточняющие вопросы о том, кто финансирует бесплатную реабилитацию и как часто к ним отправляют экс-военных, она не ответила. Но пообещала передать контакты hromadske руководителю, впрочем, не назвав его имени - говорится в расследовании коллег.

Клиника до сих пор работает. Примечательно, что на ее сайте действительно отмечается о 20-летнем опыте, а именно "Dreams Step" – команда профессионалов с двадцатилетним стажем работы". Хотя компания с таким названием была зарегистрирована 6 лет назад - в марте 2019 года. Согласно публичным финансам, с тех пор компания дважды получала от "Фонда братьев Кузьминых" платежи за услуги реабилитации на общую сумму в 15 тысяч гривен. Произошло это в 2020 году. В 2022 году на вопрос журналистов Кузьминых заявил, что в этом частном центре ветераны лечатся бесплатно: "Спросите у АТОшников, которые там лечатся, заплатили ли они хоть копейку".

Возникает вопрос - сколько людей можно пролечить на 15 тысяч гривен даже по ценам 2020 года? И еще получается, что Гончаренко платил на свою коммерческую структуру из общественной организации, соучредителем которой он выступает вместе с нардепом Кузьминых?

Добавим, что сейчас, как нам сообщили в клинике, услуги по реабилитации военных не предоставляют.

Еще один нюанс, Олег Гончаренко, который является не только соучредителем, а руководителем клиники, с 2007 до августа 2020 имел ФЛП зарегистрированный по КВЭД - деятельность ресторанов. Интересно было бы узнать, деятельность ресторанов и управление клиникой имеют много общего?

А дальше уже вопрос к контролирующим органам, не видят ли они во всем этом момент злоупотреблений?