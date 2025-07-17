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"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень

Київ • УНН

 • 18003 перегляди

55-річна Дженніфер Лопес під час європейського туру заявила, що більше не планує виходити заміж. Вона була одружена чотири рази, останній шлюб з Беном Аффлеком розпався у серпні 2024 року.

"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень

Після чотирьох невдалих шлюбів 55-річна голлівудська акторка та співачка Дженніфер Лопес дала зрозуміти, що більше не планує йти під вінець. Під час європейського туру зірка відповіла фанатові, який запропонував їй одружитися: "Я пробувала це кілька разів… Гадаю, з цим я закінчила".

Про це пише УНН із посиланням на Pagesix.

Деталі

Як  передає видання, виступаючи на сцені свого туру "Up All Night" по Європі, співачка, відповіла на плакат фанатів з написом: "J Lo, виходь за мене заміж?".

Гадаю, з цим я закінчила. Я пробувала це кілька разів

- пожартувала вона.

Доповнення

55-річна Лопес була вперше одружена з 51-річним актором Оджані Ноа з 1997 по 1998 рік. Потім  акторка вийшла заміж за 55-річного Кріса Джадда у 2001 році, з яким розлучилася у 2003 році.

Її найдовший шлюб тривав 10 років, з 2004 по 2014 рік, зі співаком Марком Ентоні, з яким у неї є 17-річні близнюки.

Наразі він одружений вчетверте, його нинішньою дружиною є 26-річна Надія Феррейра. Однак Ентоні на початку цього року зізнався Page Six, що він "не той, кого варто питати про ключ до успішного шлюбу".

З часом Лопес вийшла заміж за свого четвертого чоловіка, Бена Аффлека, у 2022 році, а у серпні 2024 року вони тихо розійшлися.

Окрім чотирьох шлюбів, Лопес раніше була заручена із зіркою бейсболу Алексом Родрігесом, і їхні стосунки тривали з 2017 по 2021 рік.

Окрім чотирьох шлюбів, Лопес раніше була заручена із зіркою бейсболу Алексом Родрігесом, і їхні стосунки тривали з 2017 по 2021 рік.

Минулого тижня Лопес розпочала європейську частину свого туру та заявила, що почувається "краще, ніж… будь-коли".

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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