Виникли проблеми із перевезеннями після масштабних атак рф: українські громади передали Одесі 40 автобусів

16:58 • 3138 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 7648 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 10112 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 13452 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 17626 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18117 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16596 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15144 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13987 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15302 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo31 грудня, 11:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Дональд Туск
Василь Малюк
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Село
Донецька область
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo31 грудня, 11:49
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Financial Times

Виникли проблеми із перевезеннями після масштабних атак рф: українські громади передали Одесі 40 автобусів

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Громади України передали Одесі майже 40 автобусів для вирішення проблем з пасажирськими перевезеннями, спричинених масованими російськими обстрілами та складною ситуацією з електропостачанням. Ця допомога дозволить компенсувати неможливість використання 40% міського електротранспорту.

Виникли проблеми із перевезеннями після масштабних атак рф: українські громади передали Одесі 40 автобусів

Громади України, щоб підтримати Одесу після масштабних обстрілів рф, передали місту майже 40 автобусів. Частина автобусів вже прямує до Одеси, частину відправляють найближчими днями, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Через складну ситуацію з електропостачанням в Одеській області, спричинену масованими російськими обстрілами, виникли проблеми з пасажирськими перевезеннями. Адже майже 40% громадського транспорту Одеси працює на електриці та не може повноцінно виходити на маршрути. У відповідь на цю потребу громади з інших регіонів України надають транспортну підтримку місту 

- йдеться у повідомленні.

Координацію цього процесу здійснює Мінрозвитку, забезпечуючи взаємодію між громадами та оперативне реагування на потреби регіонів.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – vіністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про допомогу з боку Львівської, Кропивницької, Миколаївської, Житомирської, Маріупольської, Вінницької та Білоцерківської громад. Вони оперативно відреагували на ситуацію на Одещині та готують свій автопарк до відправки: по 10 автобусів надають Львівська та Кропивницька громади, по 5 - Миколаївська і Житомирська, по три - Маріупольська та Вінницька. Також автобуси передає Білоцерківська громада. 

Транспорт надається на час подолання наслідків складної ситуації з електропостачанням. Частина автобусів вже прямує до Одеси, частину відправляють найближчими днями.

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Україна
Біла Церква
Маріуполь
Житомир
Кропивницький
Вінниця
Львів
Миколаїв
Одеса