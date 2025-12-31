Виникли проблеми із перевезеннями після масштабних атак рф: українські громади передали Одесі 40 автобусів

Громади України, щоб підтримати Одесу після масштабних обстрілів рф, передали місту майже 40 автобусів. Частина автобусів вже прямує до Одеси, частину відправляють найближчими днями, передає УНН із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Через складну ситуацію з електропостачанням в Одеській області, спричинену масованими російськими обстрілами, виникли проблеми з пасажирськими перевезеннями. Адже майже 40% громадського транспорту Одеси працює на електриці та не може повноцінно виходити на маршрути. У відповідь на цю потребу громади з інших регіонів України надають транспортну підтримку місту - йдеться у повідомленні.

Координацію цього процесу здійснює Мінрозвитку, забезпечуючи взаємодію між громадами та оперативне реагування на потреби регіонів.

Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – vіністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про допомогу з боку Львівської, Кропивницької, Миколаївської, Житомирської, Маріупольської, Вінницької та Білоцерківської громад. Вони оперативно відреагували на ситуацію на Одещині та готують свій автопарк до відправки: по 10 автобусів надають Львівська та Кропивницька громади, по 5 - Миколаївська і Житомирська, по три - Маріупольська та Вінницька. Також автобуси передає Білоцерківська громада.

Транспорт надається на час подолання наслідків складної ситуації з електропостачанням. Частина автобусів вже прямує до Одеси, частину відправляють найближчими днями.

