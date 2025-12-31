Возникли проблемы с перевозками после масштабных атак рф: украинские общины передали Одессе 40 автобусов

Громады Украины, чтобы поддержать Одессу после масштабных обстрелов рф, передали городу почти 40 автобусов. Часть автобусов уже направляется в Одессу, часть отправляют в ближайшие дни, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Одесской области, вызванной массированными российскими обстрелами, возникли проблемы с пассажирскими перевозками. Ведь почти 40% общественного транспорта Одессы работает на электричестве и не может полноценно выходить на маршруты. В ответ на эту потребность громады из других регионов Украины оказывают транспортную поддержку городу - говорится в сообщении.

Координацию этого процесса осуществляет Минразвития, обеспечивая взаимодействие между общинами и оперативное реагирование на потребности регионов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что речь идет о помощи со стороны Львовской, Кропивницкой, Николаевской, Житомирской, Мариупольской, Винницкой и Белоцерковской громад. Они оперативно отреагировали на ситуацию в Одесской области и готовят свой автопарк к отправке: по 10 автобусов предоставляют Львовская и Кропивницкая громады, по 5 - Николаевская и Житомирская, по три - Мариупольская и Винницкая. Также автобусы передает Белоцерковская громада.

Транспорт предоставляется на время преодоления последствий сложной ситуации с электроснабжением. Часть автобусов уже направляется в Одессу, часть отправляют в ближайшие дни.

