Возникли проблемы с перевозками после масштабных атак рф: украинские общины передали Одессе 40 автобусов
Киев • УНН
Громады Украины передали Одессе почти 40 автобусов для решения проблем с пассажирскими перевозками, вызванных массированными российскими обстрелами и сложной ситуацией с электроснабжением. Эта помощь позволит компенсировать невозможность использования 40% городского электротранспорта.
Громады Украины, чтобы поддержать Одессу после масштабных обстрелов рф, передали городу почти 40 автобусов. Часть автобусов уже направляется в Одессу, часть отправляют в ближайшие дни, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.
Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Одесской области, вызванной массированными российскими обстрелами, возникли проблемы с пассажирскими перевозками. Ведь почти 40% общественного транспорта Одессы работает на электричестве и не может полноценно выходить на маршруты. В ответ на эту потребность громады из других регионов Украины оказывают транспортную поддержку городу
Координацию этого процесса осуществляет Минразвития, обеспечивая взаимодействие между общинами и оперативное реагирование на потребности регионов.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что речь идет о помощи со стороны Львовской, Кропивницкой, Николаевской, Житомирской, Мариупольской, Винницкой и Белоцерковской громад. Они оперативно отреагировали на ситуацию в Одесской области и готовят свой автопарк к отправке: по 10 автобусов предоставляют Львовская и Кропивницкая громады, по 5 - Николаевская и Житомирская, по три - Мариупольская и Винницкая. Также автобусы передает Белоцерковская громада.
Транспорт предоставляется на время преодоления последствий сложной ситуации с электроснабжением. Часть автобусов уже направляется в Одессу, часть отправляют в ближайшие дни.
Перевалка в украинских портах достигла 76 млн тонн грузов в 2025 году, 89% в портах Большой Одессы - вице-премьер31.12.25, 16:54 • 1256 просмотров