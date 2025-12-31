$42.390.17
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 7354 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 9964 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 13331 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 17499 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18031 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16531 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15116 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13973 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15289 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Возникли проблемы с перевозками после масштабных атак рф: украинские общины передали Одессе 40 автобусов

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Громады Украины передали Одессе почти 40 автобусов для решения проблем с пассажирскими перевозками, вызванных массированными российскими обстрелами и сложной ситуацией с электроснабжением. Эта помощь позволит компенсировать невозможность использования 40% городского электротранспорта.

Возникли проблемы с перевозками после масштабных атак рф: украинские общины передали Одессе 40 автобусов

Громады Украины, чтобы поддержать Одессу после масштабных обстрелов рф, передали городу почти 40 автобусов. Часть автобусов уже направляется в Одессу, часть отправляют в ближайшие дни, передает УНН со ссылкой на Министерство развития общин и территорий.

Из-за сложной ситуации с электроснабжением в Одесской области, вызванной массированными российскими обстрелами, возникли проблемы с пассажирскими перевозками. Ведь почти 40% общественного транспорта Одессы работает на электричестве и не может полноценно выходить на маршруты. В ответ на эту потребность громады из других регионов Украины оказывают транспортную поддержку городу 

- говорится в сообщении.

Координацию этого процесса осуществляет Минразвития, обеспечивая взаимодействие между общинами и оперативное реагирование на потребности регионов.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что речь идет о помощи со стороны Львовской, Кропивницкой, Николаевской, Житомирской, Мариупольской, Винницкой и Белоцерковской громад. Они оперативно отреагировали на ситуацию в Одесской области и готовят свой автопарк к отправке: по 10 автобусов предоставляют Львовская и Кропивницкая громады, по 5 - Николаевская и Житомирская, по три - Мариупольская и Винницкая. Также автобусы передает Белоцерковская громада. 

Транспорт предоставляется на время преодоления последствий сложной ситуации с электроснабжением. Часть автобусов уже направляется в Одессу, часть отправляют в ближайшие дни.

Перевалка в украинских портах достигла 76 млн тонн грузов в 2025 году, 89% в портах Большой Одессы - вице-премьер31.12.25, 16:54 • 1256 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Украина
Белая Церковь
Мариуполь
Житомир
Кропивницкий
Винница
Львов
Николаев
Одесса