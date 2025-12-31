Естонія 1 січня очолить формат NB8 у 2026 році: серед пріоритетів – підтримка України
Київ • УНН
Естонія з 1 січня 2026 року очолить формат Nordic-Baltic Eight (NB8), координуючи зусилля восьми країн. Серед ключових пріоритетів — підтримка України та посилення тиску на агресора.
З 1 січня 2026 року Естонія розпочинає головування у форматі Nordic-Baltic Eight (NB8) – регіональному об'єднанні, до якого входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Протягом року Таллінн координуватиме зусилля країн Північної Європи та Балтії для зміцнення безпеки та посилення впливу регіону на міжнародній арені. Про це повідомляє ERR, пише УНН.
Деталі
Міністерство закордонних справ Естонії визначило ключовими напрямками роботи зміцнення регіональної співпраці та поглиблення стратегічної інтеграції. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, країни NB8 разом мають значно більшу вагу в Євроатлантичному просторі, ніж поодинці.
Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно невеликий розмір держав, є одним із ключових економічних і політичних партнерів
Підтримка України та тиск на агресора
Одним із головних пріоритетів естонського головування залишається всебічна підтримка України та збереження провідної ролі регіону в чиненні тиску на Росію. Естонія прагне зміцнити трансатлантичні зв'язки та забезпечити солідарність країн Півночі та Балтії у питаннях колективної безпеки.
Наша ціль – бути лідерами як у підтримці України, так і у зміцненні трансатлантичних зв'язків
Головування Естонії у форматі NB8 триватиме до кінця 2026 року.
Естонія обіцяє розстрілювати "зелених чоловічків" у разі порушення кордону24.12.25, 22:05 • 5044 перегляди