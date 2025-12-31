Естонія 1 січня очолить формат NB8 у 2026 році: серед пріоритетів – підтримка України

З 1 січня 2026 року Естонія розпочинає головування у форматі Nordic-Baltic Eight (NB8) – регіональному об'єднанні, до якого входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Протягом року Таллінн координуватиме зусилля країн Північної Європи та Балтії для зміцнення безпеки та посилення впливу регіону на міжнародній арені. Про це повідомляє ERR, пише УНН.

Міністерство закордонних справ Естонії визначило ключовими напрямками роботи зміцнення регіональної співпраці та поглиблення стратегічної інтеграції. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, країни NB8 разом мають значно більшу вагу в Євроатлантичному просторі, ніж поодинці.

Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно невеликий розмір держав, є одним із ключових економічних і політичних партнерів