Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 5490 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 10335 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 11428 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 14584 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 18480 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18700 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16943 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15316 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14116 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
Популярнi новини
Естонія 1 січня очолить формат NB8 у 2026 році: серед пріоритетів – підтримка України

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Естонія з 1 січня 2026 року очолить формат Nordic-Baltic Eight (NB8), координуючи зусилля восьми країн. Серед ключових пріоритетів — підтримка України та посилення тиску на агресора.

Естонія 1 січня очолить формат NB8 у 2026 році: серед пріоритетів – підтримка України

З 1 січня 2026 року Естонія розпочинає головування у форматі Nordic-Baltic Eight (NB8) – регіональному об'єднанні, до якого входять Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фінляндія та Швеція. Протягом року Таллінн координуватиме зусилля країн Північної Європи та Балтії для зміцнення безпеки та посилення впливу регіону на міжнародній арені. Про це повідомляє ERR, пише УНН

Деталі

Міністерство закордонних справ Естонії визначило ключовими напрямками роботи зміцнення регіональної співпраці та поглиблення стратегічної інтеграції. За словами міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, країни NB8 разом мають значно більшу вагу в Євроатлантичному просторі, ніж поодинці.

Ми хочемо, щоб нас розглядали як єдиний і сильний регіон, який, попри відносно невеликий розмір держав, є одним із ключових економічних і політичних партнерів 

– зазначив Маргус Цахкна.

Підтримка України та тиск на агресора

Одним із головних пріоритетів естонського головування залишається всебічна підтримка України та збереження провідної ролі регіону в чиненні тиску на Росію. Естонія прагне зміцнити трансатлантичні зв'язки та забезпечити солідарність країн Півночі та Балтії у питаннях колективної безпеки.

Наша ціль – бути лідерами як у підтримці України, так і у зміцненні трансатлантичних зв'язків 

– підкреслив голова МЗС Естонії.

Головування Естонії у форматі NB8 триватиме до кінця 2026 року.

Естонія обіцяє розстрілювати "зелених чоловічків" у разі порушення кордону24.12.25, 22:05 • 5044 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Державний кордон України
Латвія
Фінляндія
Ісландія
Данія
Литва
Швеція
Норвегія
Таллінн
Естонія
Україна