Эстония 1 января возглавит формат NB8 в 2026 году: среди приоритетов – поддержка Украины

С 1 января 2026 года Эстония начинает председательство в формате Nordic-Baltic Eight (NB8) – региональном объединении, в которое входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция. В течение года Таллинн будет координировать усилия стран Северной Европы и Балтии для укрепления безопасности и усиления влияния региона на международной арене. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.

Министерство иностранных дел Эстонии определило ключевыми направлениями работы укрепление регионального сотрудничества и углубление стратегической интеграции. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, страны NB8 вместе имеют значительно больший вес в Евроатлантическом пространстве, чем поодиночке.

Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшой размер государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров