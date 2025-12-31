Эстония 1 января возглавит формат NB8 в 2026 году: среди приоритетов – поддержка Украины
Киев • УНН
Эстония с 1 января 2026 года возглавит формат Nordic-Baltic Eight (NB8), координируя усилия восьми стран. Среди ключевых приоритетов — поддержка Украины и усиление давления на агрессора.
С 1 января 2026 года Эстония начинает председательство в формате Nordic-Baltic Eight (NB8) – региональном объединении, в которое входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция. В течение года Таллинн будет координировать усилия стран Северной Европы и Балтии для укрепления безопасности и усиления влияния региона на международной арене. Об этом сообщает ERR, пишет УНН.
Подробности
Министерство иностранных дел Эстонии определило ключевыми направлениями работы укрепление регионального сотрудничества и углубление стратегической интеграции. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, страны NB8 вместе имеют значительно больший вес в Евроатлантическом пространстве, чем поодиночке.
Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшой размер государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров
Поддержка Украины и давление на агрессора
Одним из главных приоритетов эстонского председательства остается всесторонняя поддержка Украины и сохранение ведущей роли региона в оказании давления на Россию. Эстония стремится укрепить трансатлантические связи и обеспечить солидарность стран Севера и Балтии в вопросах коллективной безопасности.
Наша цель – быть лидерами как в поддержке Украины, так и в укреплении трансатлантических связей
Председательство Эстонии в формате NB8 продлится до конца 2026 года.
Эстония обещает расстреливать "зеленых человечков" в случае нарушения границы24.12.25, 22:05 • 5044 просмотра