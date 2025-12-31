$42.390.17
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 5472 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 10327 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 11418 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 14575 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 18475 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18695 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16939 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15313 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14115 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эстония 1 января возглавит формат NB8 в 2026 году: среди приоритетов – поддержка Украины

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Эстония с 1 января 2026 года возглавит формат Nordic-Baltic Eight (NB8), координируя усилия восьми стран. Среди ключевых приоритетов — поддержка Украины и усиление давления на агрессора.

Эстония 1 января возглавит формат NB8 в 2026 году: среди приоритетов – поддержка Украины

С 1 января 2026 года Эстония начинает председательство в формате Nordic-Baltic Eight (NB8) – региональном объединении, в которое входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия и Швеция. В течение года Таллинн будет координировать усилия стран Северной Европы и Балтии для укрепления безопасности и усиления влияния региона на международной арене. Об этом сообщает ERR, пишет УНН

Подробности

Министерство иностранных дел Эстонии определило ключевыми направлениями работы укрепление регионального сотрудничества и углубление стратегической интеграции. По словам министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, страны NB8 вместе имеют значительно больший вес в Евроатлантическом пространстве, чем поодиночке.

Мы хотим, чтобы нас рассматривали как единый и сильный регион, который, несмотря на относительно небольшой размер государств, является одним из ключевых экономических и политических партнеров 

– отметил Маргус Цахкна.

Поддержка Украины и давление на агрессора

Одним из главных приоритетов эстонского председательства остается всесторонняя поддержка Украины и сохранение ведущей роли региона в оказании давления на Россию. Эстония стремится укрепить трансатлантические связи и обеспечить солидарность стран Севера и Балтии в вопросах коллективной безопасности.

Наша цель – быть лидерами как в поддержке Украины, так и в укреплении трансатлантических связей 

– подчеркнул глава МИД Эстонии.

Председательство Эстонии в формате NB8 продлится до конца 2026 года.

Степан Гафтко

