Зеленський здійснив 60 візитів за кордон та прийняв 100 глав держав та урядів у 2025 році - ОП

У 2025 році Президент Володимир Зеленський здійснив близько 60 візитів за кордон, прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, провів 20 міжнародних відеорозмов, понад 230 телефонних розмов із лідерами держав, урядів, міжнародних організацій та духовними лідерами і взяв участь у майже 150 заходах в Україні - йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що одним із основних пріоритетів дипломатичної діяльності Президента є спільна з американською командою робота над напрацюванням мирного плану з 20 пунктів і документів щодо гарантій безпеки й процвітання України.

Наприкінці року результатом змістовної, продуктивної та конструктивної роботи української й американської команд стала зустріч на рівні лідерів України та США 29 грудня у Флориді, в резиденції Мар-а-Лаго.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. Частина документів уже повністю погоджена, частина – на завершальній стадії. Крім того, лідери узгодили послідовність подальших дій. Президент Сполучених Штатів зазначив, що команди наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп.

"Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами", – акцентував Глава держави.

