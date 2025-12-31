$42.390.17
16:58 • 3372 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 8050 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 10298 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 13607 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 17773 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18227 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16685 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15174 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14009 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15324 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Зеленський здійснив 60 візитів за кордон та прийняв 100 глав держав та урядів у 2025 році - ОП

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Президент Володимир Зеленський у 2025 році здійснив близько 60 закордонних візитів та прийняв майже 100 глав іноземних держав. Він також провів 20 міжнародних відеорозмов та понад 230 телефонних розмов, працюючи над мирним планом з 20 пунктів та гарантіями безпеки.

Зеленський здійснив 60 візитів за кордон та прийняв 100 глав держав та урядів у 2025 році - ОП

Президент Володимир Зеленський у 2025 році здійснив близько 60 візитів за кордон, прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, а а також провів 20 міжнародних відеорозмов, передає УНН із посиланням на ОП.

У 2025 році Президент Володимир Зеленський здійснив близько 60 візитів за кордон, прийняв в Україні майже 100 глав іноземних держав та урядів, провів 20 міжнародних відеорозмов, понад 230 телефонних розмов із лідерами держав, урядів, міжнародних організацій та духовними лідерами і взяв участь у майже 150 заходах в Україні 

- йдеться у повідомленні.

В ОП наголосили, що одним із основних пріоритетів дипломатичної діяльності Президента є спільна з американською командою робота над напрацюванням мирного плану з 20 пунктів і документів щодо гарантій безпеки й процвітання України.

Наприкінці року результатом змістовної, продуктивної та конструктивної роботи української й американської команд стала зустріч на рівні лідерів України та США 29 грудня у Флориді, в резиденції Мар-а-Лаго. 

Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли значних результатів. Частина документів уже повністю погоджена, частина – на завершальній стадії. Крім того, лідери узгодили послідовність подальших дій. Президент Сполучених Штатів зазначив, що команди наблизилися до завершення війни та продовжать працювати у форматі робочих груп. 

"Погоджуємося, що гарантії безпеки є ключовими на шляху до досягнення тривалого миру, і наші команди продовжать роботу над усіма аспектами", – акцентував Глава держави. 

Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах30.12.25, 17:00 • 43306 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Війна в Україні
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Флорида