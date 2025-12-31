Зеленский совершил 60 визитов за границу и принял 100 глав государств и правительств в 2025 году - ОП

Президент Владимир Зеленский в 2025 году совершил около 60 визитов за границу, принял в Украине почти 100 глав иностранных государств и правительств, а также провел 20 международных видеоразговоров, передает УНН со ссылкой на ОП.

В 2025 году Президент Владимир Зеленский совершил около 60 визитов за границу, принял в Украине почти 100 глав иностранных государств и правительств, провел 20 международных видеоразговоров, более 230 телефонных разговоров с лидерами государств, правительств, международных организаций и духовными лидерами и принял участие в почти 150 мероприятиях в Украине - говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что одним из основных приоритетов дипломатической деятельности Президента является совместная с американской командой работа над наработкой мирного плана из 20 пунктов и документов по гарантиям безопасности и процветания Украины.

В конце года результатом содержательной, продуктивной и конструктивной работы украинской и американской команд стала встреча на уровне лидеров Украины и США 29 декабря во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Часть документов уже полностью согласована, часть – на завершающей стадии. Кроме того, лидеры согласовали последовательность дальнейших действий. Президент Соединенных Штатов отметил, что команды приблизились к завершению войны и продолжат работать в формате рабочих групп.

"Соглашаемся, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами", – акцентировал Глава государства.

