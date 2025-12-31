$42.390.17
49.860.20
ukenru
16:58 • 3344 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 7994 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 10274 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 13588 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 17758 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18221 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16679 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15173 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14008 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15321 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Зеленский совершил 60 визитов за границу и принял 100 глав государств и правительств в 2025 году - ОП

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Президент Владимир Зеленский в 2025 году совершил около 60 зарубежных визитов и принял почти 100 глав иностранных государств. Он также провел 20 международных видеоразговоров и более 230 телефонных разговоров, работая над мирным планом из 20 пунктов и гарантиями безопасности.

Зеленский совершил 60 визитов за границу и принял 100 глав государств и правительств в 2025 году - ОП

Президент Владимир Зеленский в 2025 году совершил около 60 визитов за границу, принял в Украине почти 100 глав иностранных государств и правительств, а также провел 20 международных видеоразговоров, передает УНН со ссылкой на ОП.

В 2025 году Президент Владимир Зеленский совершил около 60 визитов за границу, принял в Украине почти 100 глав иностранных государств и правительств, провел 20 международных видеоразговоров, более 230 телефонных разговоров с лидерами государств, правительств, международных организаций и духовными лидерами и принял участие в почти 150 мероприятиях в Украине 

- говорится в сообщении.

В ОП подчеркнули, что одним из основных приоритетов дипломатической деятельности Президента является совместная с американской командой работа над наработкой мирного плана из 20 пунктов и документов по гарантиям безопасности и процветания Украины.

В конце года результатом содержательной, продуктивной и конструктивной работы украинской и американской команд стала встреча на уровне лидеров Украины и США 29 декабря во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. 

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Часть документов уже полностью согласована, часть – на завершающей стадии. Кроме того, лидеры согласовали последовательность дальнейших действий. Президент Соединенных Штатов отметил, что команды приблизились к завершению войны и продолжат работать в формате рабочих групп. 

"Соглашаемся, что гарантии безопасности являются ключевыми на пути к достижению длительного мира, и наши команды продолжат работу над всеми аспектами", – акцентировал Глава государства. 

Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах30.12.25, 17:00 • 43297 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Флорида