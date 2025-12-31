Понад 7,7 тисячі врятованих життів та 92 тисячі пожеж, розмінування та евакуація: ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила звіт про роботу підрозділів протягом 2025 року. Протягом 365 днів рятувальники здійснили 491 756 виїздів на місця ворожих обстрілів та надзвичайних подій, рятуючи людей з-під завалів та ліквідуючи наслідки руйнувань. Про це ДСНС пише у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

За рік підрозділи ДСНС ліквідували 92 892 пожежі у житлових будинках, медичних закладах та на промислових підприємствах. Пріоритетним напрямком залишався порятунок цивільного населення: безпосередньо з вогню та з-під завалів зруйнованих будівель вдалося витягти 7 757 людей. Окремий пласт роботи склала евакуація мешканців із небезпечних зон та надання психологічної допомоги постраждалим.

Розмінування та безпека територій

Масштабні роботи тривали у сфері гуманітарного розмінування. Протягом року піротехнічні підрозділи обстежили 25 483 гектари українських земель. Фахівці виявили та знешкодили 86 310 вибухонебезпечних предметів, зробивши очищені території безпечними для пересування та господарської діяльності.

У відомстві наголосили, що 2025 рік став періодом роботи на межі можливостей, де кожна цифра звіту – це результат щоденного ризику десятків тисяч рятувальників і рятувальниць. Служба продовжує працювати у цілодобовому режимі 24/7 у всіх громадах країни.

