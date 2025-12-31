Понад 7,7 тисячі врятованих життів та 92 тисячі пожеж, розмінування та евакуація: ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

$42.390.17
18:52 • 1672 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 6490 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 10782 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 11854 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 14937 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 18723 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18911 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17013 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15378 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14161 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 16612 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 15022 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 13842 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"31 грудня, 12:55 • 13286 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 9376 перегляди
Публікації
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 9606 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 62803 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 64068 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 58028 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 85680 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 9606 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 4718 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 13923 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 15104 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п'ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 16695 перегляди
Понад 7,7 тисячі врятованих життів та 92 тисячі пожеж, розмінування та евакуація: ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

Київ • УНН

 • 884 перегляди

Державна служба з надзвичайних ситуацій підбила підсумки роботи за 2025 рік, здійснивши майже півмільйона виїздів. Рятувальники ліквідували 92 892 пожежі та врятували 7 757 людей.

Понад 7,7 тисячі врятованих життів та 92 тисячі пожеж, розмінування та евакуація: ДСНС підбила підсумки роботи у 2025 році

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила звіт про роботу підрозділів протягом 2025 року. Протягом 365 днів рятувальники здійснили 491 756 виїздів на місця ворожих обстрілів та надзвичайних подій, рятуючи людей з-під завалів та ліквідуючи наслідки руйнувань. Про це ДСНС пише у своєму Телеграм-каналі, повідомляє УНН.

Деталі

За рік підрозділи ДСНС ліквідували 92 892 пожежі у житлових будинках, медичних закладах та на промислових підприємствах. Пріоритетним напрямком залишався порятунок цивільного населення: безпосередньо з вогню та з-під завалів зруйнованих будівель вдалося витягти 7 757 людей. Окремий пласт роботи склала евакуація мешканців із небезпечних зон та надання психологічної допомоги постраждалим.

Розмінування та безпека територій

Масштабні роботи тривали у сфері гуманітарного розмінування. Протягом року піротехнічні підрозділи обстежили 25 483 гектари українських земель. Фахівці виявили та знешкодили 86 310 вибухонебезпечних предметів, зробивши очищені території безпечними для пересування та господарської діяльності.

У відомстві наголосили, що 2025 рік став періодом роботи на межі можливостей, де кожна цифра звіту – це результат щоденного ризику десятків тисяч рятувальників і рятувальниць. Служба продовжує працювати у цілодобовому режимі 24/7 у всіх громадах країни.

Зеленський здійснив 60 візитів за кордон та прийняв 100 глав держав та урядів у 2025 році - ОП31.12.25, 20:21 • 1014 переглядiв

Степан Гафтко

Суспільство
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Володимир Зеленський