Более 7,7 тысячи спасенных жизней и 92 тысячи пожаров, разминирование и эвакуация: ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году

16:58 • 3826 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 8944 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 10656 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 13927 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 18041 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18385 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16810 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15215 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14045 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15356 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Популярные новости
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 15391 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 13842 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 12618 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 12362 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 5992 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6182 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 61655 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 63266 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 57272 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 84935 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6182 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 3942 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 12690 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 13908 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 15459 просмотра
Более 7,7 тысячи спасенных жизней и 92 тысячи пожаров, разминирование и эвакуация: ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подвела итоги работы за 2025 год, совершив почти полмиллиона выездов. Спасатели ликвидировали 92 892 пожара и спасли 7 757 человек.

Более 7,7 тысячи спасенных жизней и 92 тысячи пожаров, разминирование и эвакуация: ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала отчет о работе подразделений в течение 2025 года. В течение 365 дней спасатели совершили 491 756 выездов на места вражеских обстрелов и чрезвычайных происшествий, спасая людей из-под завалов и ликвидируя последствия разрушений. Об этом ГСЧС пишет в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.

Подробности

За год подразделения ГСЧС ликвидировали 92 892 пожара в жилых домах, медицинских учреждениях и на промышленных предприятиях. Приоритетным направлением оставалось спасение гражданского населения: непосредственно из огня и из-под завалов разрушенных зданий удалось извлечь 7 757 человек. Отдельный пласт работы составила эвакуация жителей из опасных зон и оказание психологической помощи пострадавшим.

Разминирование и безопасность территорий

Масштабные работы продолжались в сфере гуманитарного разминирования. В течение года пиротехнические подразделения обследовали 25 483 гектара украинских земель. Специалисты обнаружили и обезвредили 86 310 взрывоопасных предметов, сделав очищенные территории безопасными для передвижения и хозяйственной деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что 2025 год стал периодом работы на пределе возможностей, где каждая цифра отчета – это результат ежедневного риска десятков тысяч спасателей и спасательниц. Служба продолжает работать в круглосуточном режиме 24/7 во всех общинах страны.

Зеленский совершил 60 визитов за границу и принял 100 глав государств и правительств в 2025 году - ОП31.12.25, 20:21 • 352 просмотра

Степан Гафтко

