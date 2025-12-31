Более 7,7 тысячи спасенных жизней и 92 тысячи пожаров, разминирование и эвакуация: ГСЧС подвела итоги работы в 2025 году
Киев • УНН
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подвела итоги работы за 2025 год, совершив почти полмиллиона выездов. Спасатели ликвидировали 92 892 пожара и спасли 7 757 человек.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала отчет о работе подразделений в течение 2025 года. В течение 365 дней спасатели совершили 491 756 выездов на места вражеских обстрелов и чрезвычайных происшествий, спасая людей из-под завалов и ликвидируя последствия разрушений. Об этом ГСЧС пишет в своем Телеграм-канале, сообщает УНН.
Подробности
За год подразделения ГСЧС ликвидировали 92 892 пожара в жилых домах, медицинских учреждениях и на промышленных предприятиях. Приоритетным направлением оставалось спасение гражданского населения: непосредственно из огня и из-под завалов разрушенных зданий удалось извлечь 7 757 человек. Отдельный пласт работы составила эвакуация жителей из опасных зон и оказание психологической помощи пострадавшим.
Разминирование и безопасность территорий
Масштабные работы продолжались в сфере гуманитарного разминирования. В течение года пиротехнические подразделения обследовали 25 483 гектара украинских земель. Специалисты обнаружили и обезвредили 86 310 взрывоопасных предметов, сделав очищенные территории безопасными для передвижения и хозяйственной деятельности.
В ведомстве подчеркнули, что 2025 год стал периодом работы на пределе возможностей, где каждая цифра отчета – это результат ежедневного риска десятков тысяч спасателей и спасательниц. Служба продолжает работать в круглосуточном режиме 24/7 во всех общинах страны.
Зеленский совершил 60 визитов за границу и принял 100 глав государств и правительств в 2025 году - ОП31.12.25, 20:21 • 352 просмотра