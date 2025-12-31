Графіки відключення світла 1 січня діятимуть по всій Україні - Укренерго

$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 4300 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 7148 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 11992 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 16370 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17458 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16117 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14932 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13860 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15176 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
