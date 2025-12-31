Графіки відключення світла 1 січня діятимуть по всій Україні - Укренерго

У четвер, 1 січня, графіки погодинних відключень будуть застосовуватися по всій Україні. Про це повідомляє Укренерго, передає УНН.

Завтра, 1 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів - йдеться в повідомленні.

В Укренерго зазначили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, додавши, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо - закликали в Укренерго.

Нагадаємо

росія знову атакувала енергетику у кількох регіонах України, є знеструмлення у п'яти областях, у тому числі понад 170 тисяч споживачів на Одещині та тисячі у Броварському районі Київщини, негода залишила без світла частину жителів у двох областях.