Графики отключения света 1 января будут действовать по всей Украине - Укрэнерго
Киев • УНН
Все регионы Украины 1 января столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии и ограничениями мощности для промышленности. Это следствие российских атак на энергетическую инфраструктуру, ситуация может меняться.
В четверг, 1 января, графики почасовых отключений будут применяться по всей Украине. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.
Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей
В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, добавив, что ситуация в энергосистеме может измениться.
Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно
Напомним
россия снова атаковала энергетику в нескольких регионах Украины, есть обесточивания в пяти областях, в том числе более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области, непогода оставила без света часть жителей в двух областях.