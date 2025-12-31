$42.390.17
16:58 • 986 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 4100 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 6970 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 11904 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 16293 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 17433 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16097 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 14919 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13850 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15168 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Графики отключения света 1 января будут действовать по всей Украине - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Все регионы Украины 1 января столкнутся с почасовыми отключениями электроэнергии и ограничениями мощности для промышленности. Это следствие российских атак на энергетическую инфраструктуру, ситуация может меняться.

Графики отключения света 1 января будут действовать по всей Украине - Укрэнерго

В четверг, 1 января, графики почасовых отключений будут применяться по всей Украине. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН

Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей 

- говорится в сообщении. 

В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, добавив, что ситуация в энергосистеме может измениться. 

Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно 

- призвали в Укрэнерго. 

Напомним 

россия снова атаковала энергетику в нескольких регионах Украины, есть обесточивания в пяти областях, в том числе более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области, непогода оставила без света часть жителей в двух областях. 

Павел Башинский

ОбществоВойна в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Киевская область
Одесская область
Укрэнерго
Украина