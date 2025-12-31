Графики отключения света 1 января будут действовать по всей Украине - Укрэнерго

В четверг, 1 января, графики почасовых отключений будут применяться по всей Украине. Об этом сообщает Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, добавив, что ситуация в энергосистеме может измениться.

Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно - призвали в Укрэнерго.

Напомним

россия снова атаковала энергетику в нескольких регионах Украины, есть обесточивания в пяти областях, в том числе более 170 тысяч потребителей в Одесской области и тысячи в Броварском районе Киевской области, непогода оставила без света часть жителей в двух областях.