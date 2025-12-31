Зеленський за рік здійснив 25 робочих поїздок по Україні

$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 9286 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 10791 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 14053 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 18135 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 18443 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16854 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15231 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 14056 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15371 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Популярнi новини
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 15480 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку31 грудня, 12:27 • 13927 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 12709 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 12432 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 6266 перегляди
Публікації
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 6526 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 61773 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 63361 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 57362 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 85020 перегляди
Зеленський за рік здійснив 25 робочих поїздок по Україні

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Президент Володимир Зеленський здійснив 25 робочих поїздок по Україні за рік, зосередившись на безпековій ситуації, особливо у прифронтових областях. Він відвідав Київщину, Донеччину, Дніпровщину, Харківщину, Сумщину, Одещину та інші регіони.

Зеленський за рік здійснив 25 робочих поїздок по Україні

Президент Володимир Зеленський за рік здійснив 25 робочих поїздок по Україні. Фокус – на безпековій ситуації, насамперед у прифронтових областях, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави здійснив 25 робочих поїздок по Україні: чотири на Київщину, по три на Донеччину, Дніпровщину та Харківщину, по дві на Сумщину та Одещину, а також на Закарпаття, Запоріжжя, Львівщину, Рівненщину, Херсонщину, Хмельниччину та Чернігівщину 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОП, фокус – на безпековій ситуації, насамперед у прифронтових областях. У регіонах відбулися зустрічі з військовими, які захищають Україну, пораненими воїнами, котрі лікуються та відновлюються, ветеранами та медиками. Багато уваги було приділено питанням соціально-економічного розвитку, підтримки виробників і підприємців, стану функціонування й адаптації медичної та освітньої інфраструктури до нових умов.

Зеленський здійснив 60 візитів за кордон та прийняв 100 глав держав та урядів у 2025 році - ОП31.12.25, 20:21

Антоніна Туманова

Політика
Воєнний стан
Війна в Україні
Львівська область
Донецька область
Хмельницька область
Рівненська область
Сумська область
Київська область
Харківська область
Одеська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Чернігівська область
Херсонська область
Володимир Зеленський
Україна