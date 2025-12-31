Президент Володимир Зеленський за рік здійснив 25 робочих поїздок по Україні. Фокус – на безпековій ситуації, насамперед у прифронтових областях, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави здійснив 25 робочих поїздок по Україні: чотири на Київщину, по три на Донеччину, Дніпровщину та Харківщину, по дві на Сумщину та Одещину, а також на Закарпаття, Запоріжжя, Львівщину, Рівненщину, Херсонщину, Хмельниччину та Чернігівщину - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в ОП, фокус – на безпековій ситуації, насамперед у прифронтових областях. У регіонах відбулися зустрічі з військовими, які захищають Україну, пораненими воїнами, котрі лікуються та відновлюються, ветеранами та медиками. Багато уваги було приділено питанням соціально-економічного розвитку, підтримки виробників і підприємців, стану функціонування й адаптації медичної та освітньої інфраструктури до нових умов.

