Президент Владимир Зеленский за год совершил 25 рабочих поездок по Украине. Фокус – на ситуации с безопасностью, прежде всего в прифронтовых областях, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства совершил 25 рабочих поездок по Украине: четыре в Киевскую область, по три в Донецкую, Днепропетровскую и Харьковскую области, по две в Сумскую и Одесскую области, а также в Закарпатье, Запорожье, Львовскую, Ровенскую, Херсонскую, Хмельницкую и Черниговскую области. - говорится в сообщении.

Как сообщили в ОП, фокус – на ситуации с безопасностью, прежде всего в прифронтовых областях. В регионах состоялись встречи с военными, защищающими Украину, ранеными воинами, которые лечатся и восстанавливаются, ветеранами и медиками. Много внимания было уделено вопросам социально-экономического развития, поддержки производителей и предпринимателей, состояния функционирования и адаптации медицинской и образовательной инфраструктуры к новым условиям.

