Зеленский за год совершил 25 рабочих поездок по Украине

$42.390.17
49.860.20
ukenru
16:58 • 4012 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 9214 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 10761 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 14024 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 18112 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 18434 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16846 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15227 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 14053 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15367 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 15481 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 13928 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 12710 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 12434 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6268 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6480 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 63352 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 57357 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 85015 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 85015 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Си Цзиньпин
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Тайвань
Село
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 6480 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 4014 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 12785 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 14002 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 15550 просмотра
Зеленский за год совершил 25 рабочих поездок по Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент Владимир Зеленский совершил 25 рабочих поездок по Украине за год, сосредоточившись на ситуации с безопасностью, особенно в прифронтовых областях. Он посетил Киевскую, Донецкую, Днепровскую, Харьковскую, Сумскую, Одесскую и другие регионы.

Зеленский за год совершил 25 рабочих поездок по Украине

Президент Владимир Зеленский за год совершил 25 рабочих поездок по Украине. Фокус – на ситуации с безопасностью, прежде всего в прифронтовых областях, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Глава государства совершил 25 рабочих поездок по Украине: четыре в Киевскую область, по три в Донецкую, Днепропетровскую и Харьковскую области, по две в Сумскую и Одесскую области, а также в Закарпатье, Запорожье, Львовскую, Ровенскую, Херсонскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ОП, фокус – на ситуации с безопасностью, прежде всего в прифронтовых областях. В регионах состоялись встречи с военными, защищающими Украину, ранеными воинами, которые лечатся и восстанавливаются, ветеранами и медиками. Много внимания было уделено вопросам социально-экономического развития, поддержки производителей и предпринимателей, состояния функционирования и адаптации медицинской и образовательной инфраструктуры к новым условиям.

Зеленский совершил 60 визитов за границу и принял 100 глав государств и правительств в 2025 году - ОП31.12.25, 20:21 • 450 просмотров

Антонина Туманова

