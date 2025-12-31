Магнітні бурі у січні 2026 року: коли чекати

Січень 2026 року обіцяє бути відносно спокійним щодо магнітних бури, хоча спалахи на сонці все ж очікуються, пише УНН.

За прогнозами 2026 рік почнеться досить спокійно, але вплив геомагнітних збурень будуть зростати з кожним днем. Хоча це зростання не буде настільки інтенсивним, існує можливість сонячних коливань, що може перерости в сильну магнітну бурю. Найбільші магнітні бурі за прогнозами очікуються 17 та 18 січня.

Календар магнітних бур на січень 2026 року:

1 січня – помірна буря з K-індексом 4;

2 січня – помірна буря з K-індексом 4;

3 січня – слабка буря з K-індексом 3;

9 січня – помірна буря з K-індексом 4;

10 січня – помірна буря з K-індексом 4;

12 січня – помірна буря з K-індексом 4;

13 січня – помірна буря з K-індексом 4;

14 січня – помірна буря з K-індексом 4;

17 січня – сильна буря з K-індексом 5;

18 січня – сильна буря з K-індексом 5.

Проте магнітні бурі дуже нестабільні, тому варто бути готовому до всього. УНН підготував для вас кілька рекомендацій, як полегшити вплив космосу: