Магнітні бурі у січні 2026 року: коли чекати
Київ • УНН
Січень 2026 року буде відносно спокійним щодо магнітних бур, проте очікуються спалахи на Сонці. Найбільші магнітні бурі прогнозуються 17 та 18 січня з K-індексом 5.
Січень 2026 року обіцяє бути відносно спокійним щодо магнітних бури, хоча спалахи на сонці все ж очікуються, пише УНН.
За прогнозами 2026 рік почнеться досить спокійно, але вплив геомагнітних збурень будуть зростати з кожним днем. Хоча це зростання не буде настільки інтенсивним, існує можливість сонячних коливань, що може перерости в сильну магнітну бурю. Найбільші магнітні бурі за прогнозами очікуються 17 та 18 січня.
Календар магнітних бур на січень 2026 року:
- 1 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 2 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 3 січня – слабка буря з K-індексом 3;
- 9 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 10 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 12 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 13 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 14 січня – помірна буря з K-індексом 4;
- 17 січня – сильна буря з K-індексом 5;
- 18 січня – сильна буря з K-індексом 5.
Проте магнітні бурі дуже нестабільні, тому варто бути готовому до всього. УНН підготував для вас кілька рекомендацій, як полегшити вплив космосу:
- Важливо нормалізувати режим дня, а саме сон. Лягати та вставати потрібно в один і той самий час кожного дня. Спати не менше 8 годин на день. Тілу та мозку важливо якісно відпочивати;
- Важливо зберігати водний баланс протягом дня. Памʼятайте норма води для дорослої людини - 2 л на день
- Збалансоване харчування, варто відмовитись від тяжкої для шлунку їжі та алкоголю в період магнітних активностей.