ukenru
Ексклюзив
20:23 • 5376 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 8146 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 11836 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 14075 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 14671 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16773 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19895 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19592 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17366 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15685 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь

Ексклюзив

20:23 • 5364 перегляди


Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 15359 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 65638 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 66412 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 60256 перегляди
Магнітні бурі у січні 2026 року: коли чекати

Київ • УНН

 • 210 перегляди

Січень 2026 року буде відносно спокійним щодо магнітних бур, проте очікуються спалахи на Сонці. Найбільші магнітні бурі прогнозуються 17 та 18 січня з K-індексом 5.

Магнітні бурі у січні 2026 року: коли чекати

Січень 2026 року обіцяє бути відносно спокійним щодо магнітних бури, хоча спалахи на сонці все ж очікуються, пише УНН.

 За прогнозами 2026 рік почнеться досить спокійно, але вплив геомагнітних збурень будуть зростати з кожним днем. Хоча це зростання не буде настільки інтенсивним, існує можливість сонячних коливань, що може перерости в сильну магнітну бурю. Найбільші магнітні бурі за прогнозами очікуються 17 та 18 січня.

Календар магнітних бур на січень 2026 року:

  • 1 січня  помірна буря з K-індексом 4;
    • 2 січня  помірна буря з K-індексом 4;
      • 3 січня  слабка буря з K-індексом 3;
        • 9 січня  помірна буря з K-індексом 4;
          • 10 січня  помірна буря з K-індексом 4;
            • 12 січня  помірна буря з K-індексом 4;
              • 13 січня  помірна буря з K-індексом 4;
                • 14 січня  помірна буря з K-індексом 4;
                  • 17 січня – сильна  буря з K-індексом 5;
                    • 18 січня – сильна  буря з K-індексом 5.

                      Проте магнітні бурі дуже нестабільні, тому варто бути готовому до всього. УНН підготував для вас кілька рекомендацій, як полегшити вплив космосу: 

                      • Важливо нормалізувати режим дня, а саме сон. Лягати та вставати потрібно в один і той самий час кожного дня. Спати не менше 8 годин на день. Тілу та мозку важливо якісно відпочивати;
                        • Важливо зберігати водний баланс протягом дня. Памʼятайте норма води для дорослої людини - 2 л на день
                          • Збалансоване харчування, варто відмовитись від тяжкої для шлунку їжі та алкоголю в період магнітних активностей. 

                            Олександра Месенко

                            Здоров'я
                            Новий рік