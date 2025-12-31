Магнитные бури в январе 2026 года: когда ждать

Январь 2026 года обещает быть относительно спокойным в отношении магнитных бурь, хотя вспышки на солнце все же ожидаются, пишет УНН.

По прогнозам, 2026 год начнется довольно спокойно, но влияние геомагнитных возмущений будет возрастать с каждым днем. Хотя этот рост не будет столь интенсивным, существует вероятность солнечных колебаний, что может перерасти в сильную магнитную бурю. Самые сильные магнитные бури по прогнозам ожидаются 17 и 18 января.

Календарь магнитных бурь на январь 2026 года:

1 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 2 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 3 января – слабая буря с K-индексом 3;

слабая буря с K-индексом 3; 9 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 10 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 12 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 13 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 14 января – умеренная буря с K-индексом 4;

умеренная буря с K-индексом 4; 17 января – сильная буря с K-индексом 5;

18 января – сильная буря с K-индексом 5.

Однако магнитные бури очень нестабильны, поэтому стоит быть готовым ко всему. УНН подготовил для вас несколько рекомендаций, как облегчить влияние космоса: