Эксклюзив
20:23 • 4956 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 7698 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 11685 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 13924 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 14553 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16688 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19823 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19560 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17342 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15664 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Магнитные бури в январе 2026 года: когда ждать

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Январь 2026 года будет относительно спокойным в отношении магнитных бурь, однако ожидаются вспышки на Солнце. Самые сильные магнитные бури прогнозируются 17 и 18 января с K-индексом 5.

Магнитные бури в январе 2026 года: когда ждать

Январь 2026 года обещает быть относительно спокойным в отношении магнитных бурь, хотя вспышки на солнце все же ожидаются, пишет УНН.

 По прогнозам, 2026 год начнется довольно спокойно, но влияние геомагнитных возмущений будет возрастать с каждым днем. Хотя этот рост не будет столь интенсивным, существует вероятность солнечных колебаний, что может перерасти в сильную магнитную бурю. Самые сильные магнитные бури по прогнозам ожидаются 17 и 18 января.

Календарь магнитных бурь на январь 2026 года:

  • 1 января  умеренная буря с K-индексом 4;
    • 2 января  умеренная буря с K-индексом 4;
      • 3 января  слабая буря с K-индексом 3;
        • 9 января  умеренная буря с K-индексом 4;
          • 10 января  умеренная буря с K-индексом 4;
            • 12 января  умеренная буря с K-индексом 4;
              • 13 января  умеренная буря с K-индексом 4;
                • 14 января  умеренная буря с K-индексом 4;
                  • 17 января – сильная  буря с K-индексом 5;
                    • 18 января – сильная  буря с K-индексом 5.

                      Однако магнитные бури очень нестабильны, поэтому стоит быть готовым ко всему. УНН подготовил для вас несколько рекомендаций, как облегчить влияние космоса: 

                      • Важно нормализовать режим дня, а именно сон. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время каждый день. Спать не менее 8 часов в день. Телу и мозгу важно качественно отдыхать;
                        • Важно сохранять водный баланс в течение дня. Помните, норма воды для взрослого человека - 2 л в день
                          • Сбалансированное питание, стоит отказаться от тяжелой для желудка пищи и алкоголя в период магнитных активностей. 

                            Александра Месенко

                            Здоровье
                            Новый год
