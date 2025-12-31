Магнитные бури в январе 2026 года: когда ждать
Киев • УНН
Январь 2026 года будет относительно спокойным в отношении магнитных бурь, однако ожидаются вспышки на Солнце. Самые сильные магнитные бури прогнозируются 17 и 18 января с K-индексом 5.
Январь 2026 года обещает быть относительно спокойным в отношении магнитных бурь, хотя вспышки на солнце все же ожидаются, пишет УНН.
По прогнозам, 2026 год начнется довольно спокойно, но влияние геомагнитных возмущений будет возрастать с каждым днем. Хотя этот рост не будет столь интенсивным, существует вероятность солнечных колебаний, что может перерасти в сильную магнитную бурю. Самые сильные магнитные бури по прогнозам ожидаются 17 и 18 января.
Календарь магнитных бурь на январь 2026 года:
- 1 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 2 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 3 января – слабая буря с K-индексом 3;
- 9 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 10 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 12 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 13 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 14 января – умеренная буря с K-индексом 4;
- 17 января – сильная буря с K-индексом 5;
- 18 января – сильная буря с K-индексом 5.
Однако магнитные бури очень нестабильны, поэтому стоит быть готовым ко всему. УНН подготовил для вас несколько рекомендаций, как облегчить влияние космоса:
- Важно нормализовать режим дня, а именно сон. Ложиться и вставать нужно в одно и то же время каждый день. Спать не менее 8 часов в день. Телу и мозгу важно качественно отдыхать;
- Важно сохранять водный баланс в течение дня. Помните, норма воды для взрослого человека - 2 л в день
- Сбалансированное питание, стоит отказаться от тяжелой для желудка пищи и алкоголя в период магнитных активностей.