Трамп анонсував будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні протягом двох місяців – Politico
Київ • УНН
Дональд Трамп анонсував початок будівництва Тріумфальної арки у Вашингтоні за паризьким зразком протягом двох місяців. Пам'ятник планують відкрити до 4 липня 2026 року в межах святкування 250-річчя США.
Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю для Politico заявив, що зведення нової масивної споруди за паризьким зразком розпочнеться найближчим часом. Пам’ятник планують відкрити до 4 липня 2026 року в межах святкування 250-річчя США. Про це пише УНН.
Деталі
Арка частково базуватиметься на дизайні Тріумфальної арки в Парижі. За словами Трампа, візуалізації проєкту вже демонструються в Овальному кабінеті.
Це буде чудово. Усім це подобається
Споруду планують звести через річку Потомак, навпроти Меморіалу Лінкольна, на трав’янистій ділянці біля мосту. Президент підкреслив, що це місце ідеально підходить для нового монумента.
Трамп наказав повернути американців на Місяць до 2028 року та створити основну для польоту на Марс19.12.25, 22:59 • 4243 перегляди
Зведення арки є частиною масштабного перепланування столиці у фірмовому стилі Трампа. Протягом останнього року в Білому домі вже відбулися суттєві зміни: перероблено трояндовий сад, додано позолочені акценти в інтер’єри, а Східне крило знесли для будівництва просторої бальної зали.
Трамп додав, що підготовчі роботи тривають, і активне будівництво стартує протягом наступних двох місяців.
У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа28.12.25, 08:14 • 9435 переглядiв