Трамп анонсував будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні протягом двох місяців – Politico

Ексклюзив
20:23 • 1246 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 4236 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 10137 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 12489 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 13417 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16163 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19393 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19405 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17227 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15568 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Теги
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 64422 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 65372 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 59271 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Тайвань
Північна Корея
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 5936 перегляди
Трамп анонсував будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні протягом двох місяців – Politico

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Дональд Трамп анонсував початок будівництва Тріумфальної арки у Вашингтоні за паризьким зразком протягом двох місяців. Пам'ятник планують відкрити до 4 липня 2026 року в межах святкування 250-річчя США.

Трамп анонсував будівництво Тріумфальної арки у Вашингтоні протягом двох місяців – Politico
Фото: Politico

Дональд Трамп у телефонному інтерв’ю для Politico заявив, що зведення нової масивної споруди за паризьким зразком розпочнеться найближчим часом. Пам’ятник планують відкрити до 4 липня 2026 року в межах святкування 250-річчя США. Про це пише УНН.

Деталі

Арка частково базуватиметься на дизайні Тріумфальної арки в Парижі. За словами Трампа, візуалізації проєкту вже демонструються в Овальному кабінеті. 

Це буде чудово. Усім це подобається 

– зазначив він.

Споруду планують звести через річку Потомак, навпроти Меморіалу Лінкольна, на трав’янистій ділянці біля мосту. Президент підкреслив, що це місце ідеально підходить для нового монумента.

Трамп наказав повернути американців на Місяць до 2028 року та створити основну для польоту на Марс19.12.25, 22:59 • 4243 перегляди

Зведення арки є частиною масштабного перепланування столиці у фірмовому стилі Трампа. Протягом останнього року в Білому домі вже відбулися суттєві зміни: перероблено трояндовий сад, додано позолочені акценти в інтер’єри, а Східне крило знесли для будівництва просторої бальної зали.

Трамп додав, що підготовчі роботи тривають, і активне будівництво стартує протягом наступних двох місяців.

У Конгресі США пропонують заборонити перейменування федеральних об'єктів на честь Трампа28.12.25, 08:14 • 9435 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Конгрес США
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки