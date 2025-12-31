Трамп анонсировал строительство Триумфальной арки в Вашингтоне в течение двух месяцев – Politico
Дональд Трамп анонсировал начало строительства Триумфальной арки в Вашингтоне по парижскому образцу в течение двух месяцев. Памятник планируют открыть к 4 июля 2026 года в рамках празднования 250-летия США.
Дональд Трамп в телефонном интервью для Politico заявил, что возведение нового массивного сооружения по парижскому образцу начнется в ближайшее время. Памятник планируют открыть до 4 июля 2026 года в рамках празднования 250-летия США.
Подробности
Арка будет частично основана на дизайне Триумфальной арки в Париже. По словам Трампа, визуализации проекта уже демонстрируются в Овальном кабинете.
Это будет великолепно. Всем это нравится
Сооружение планируют возвести через реку Потомак, напротив Мемориала Линкольна, на травянистом участке у моста. Президент подчеркнул, что это место идеально подходит для нового монумента.
Возведение арки является частью масштабной перепланировки столицы в фирменном стиле Трампа. В течение последнего года в Белом доме уже произошли существенные изменения: переделан розарий, добавлены позолоченные акценты в интерьеры, а Восточное крыло снесено для строительства просторного бального зала.
Трамп добавил, что подготовительные работы продолжаются, и активное строительство стартует в течение следующих двух месяцев.
