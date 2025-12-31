$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 1214 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 4214 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 10127 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 12479 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 13411 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16160 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19391 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19405 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17227 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15568 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп анонсировал строительство Триумфальной арки в Вашингтоне в течение двух месяцев – Politico

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Дональд Трамп анонсировал начало строительства Триумфальной арки в Вашингтоне по парижскому образцу в течение двух месяцев. Памятник планируют открыть к 4 июля 2026 года в рамках празднования 250-летия США.

Трамп анонсировал строительство Триумфальной арки в Вашингтоне в течение двух месяцев – Politico
Фото: Politico

Дональд Трамп в телефонном интервью для Politico заявил, что возведение нового массивного сооружения по парижскому образцу начнется в ближайшее время. Памятник планируют открыть до 4 июля 2026 года в рамках празднования 250-летия США. Об этом пишет УНН.

Подробности

Арка будет частично основана на дизайне Триумфальной арки в Париже. По словам Трампа, визуализации проекта уже демонстрируются в Овальном кабинете. 

Это будет великолепно. Всем это нравится 

– отметил он.

Сооружение планируют возвести через реку Потомак, напротив Мемориала Линкольна, на травянистом участке у моста. Президент подчеркнул, что это место идеально подходит для нового монумента.

Возведение арки является частью масштабной перепланировки столицы в фирменном стиле Трампа. В течение последнего года в Белом доме уже произошли существенные изменения: переделан розарий, добавлены позолоченные акценты в интерьеры, а Восточное крыло снесено для строительства просторного бального зала.

Трамп добавил, что подготовительные работы продолжаются, и активное строительство стартует в течение следующих двух месяцев.

Степан Гафтко

Новости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты