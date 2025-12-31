$42.390.17
Ексклюзив
20:23 • 274 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
18:52 • 3424 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
16:58 • 9634 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 12210 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 13183 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 16005 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 19274 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 19347 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17188 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15533 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США обговорили з союзниками посилення гарантій безпеки України

Київ • УНН

 • 46 перегляди

США провели продуктивну розмову з радниками з національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та України. Обговорювалися наступні кроки в мирному процесі та гарантії безпеки для України.

США обговорили з союзниками посилення гарантій безпеки України

Американська сторона провела "продуктивну розмову" з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та України щодо наступних кроків в мирному процесі. Зокрема, йшлося про гарантії безпеки для України. Про це у соцмережі Х написав спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, передає УНН.

Деталі

Ми щойно з держсекретарем Рубіо мали продуктивну розмову з радниками з питань національної безпеки Джонатаном Пауелом із Великої Британії, Еммануелем Бонном із Франції, Гюнтером Заутером із Німеччини та Рустемом Умєровим, щоб обговорити наступні кроки в європейському мирному процесі

- написав Віткофф.

Він додав, що сторони зосередилися на тому, як практично просунути вперед переговори від імені президента США Дональда Трампа, включаючи зміцнення гарантій безпеки та розробку ефективних механізмів усунення конфліктів, щоб допомогти закінчити війну і забезпечити, щоб вона не поновилася.

Ми також приділили час пакету заходів для процвітання України - як продовжувати визначати, вдосконалювати та просувати ці концепції, щоб Україна могла бути успішною, стійкою та справді процвітати після закінчення війни. Було обговорено багато додаткових деталей, і ми продовжимо цю важливу роботу та координацію в новому році

- додав Віткофф.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами, за результатами якої скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні.

Павло Башинський

