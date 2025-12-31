США обговорили з союзниками посилення гарантій безпеки України

Американська сторона провела "продуктивну розмову" з радниками з питань національної безпеки Великої Британії, Франції, Німеччини та України щодо наступних кроків в мирному процесі. Зокрема, йшлося про гарантії безпеки для України. Про це у соцмережі Х написав спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, передає УНН.

Деталі

Ми щойно з держсекретарем Рубіо мали продуктивну розмову з радниками з питань національної безпеки Джонатаном Пауелом із Великої Британії, Еммануелем Бонном із Франції, Гюнтером Заутером із Німеччини та Рустемом Умєровим, щоб обговорити наступні кроки в європейському мирному процесі - написав Віткофф.

Він додав, що сторони зосередилися на тому, як практично просунути вперед переговори від імені президента США Дональда Трампа, включаючи зміцнення гарантій безпеки та розробку ефективних механізмів усунення конфліктів, щоб допомогти закінчити війну і забезпечити, щоб вона не поновилася.

Ми також приділили час пакету заходів для процвітання України - як продовжувати визначати, вдосконалювати та просувати ці концепції, щоб Україна могла бути успішною, стійкою та справді процвітати після закінчення війни. Було обговорено багато додаткових деталей, і ми продовжимо цю важливу роботу та координацію в новому році - додав Віткофф.

Нагадаємо

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів Президенту України Володимиру Зеленському про результати телефонної розмови з американськими та європейськими партнерами, за результатами якої скоординували позиції та спланували подальші зустрічі з європейськими й американськими партнерами у січні.