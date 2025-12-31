США обсудили с союзниками усиление гарантий безопасности Украины

Американская сторона провела "продуктивный разговор" с советниками по вопросам национальной безопасности Великобритании, Франции, Германии и Украины относительно следующих шагов в мирном процессе. В частности, речь шла о гарантиях безопасности для Украины. Об этом в соцсети Х написал специальный посланник президента США Стив Виткофф, передает УНН.

Детали

Мы только что с госсекретарем Рубио провели продуктивный разговор с советниками по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэлом из Великобритании, Эммануэлем Бонном из Франции, Гюнтером Заутером из Германии и Рустемом Умеровым, чтобы обсудить следующие шаги в европейском мирном процессе - написал Виткофф.

Он добавил, что стороны сосредоточились на том, как практически продвинуть вперед переговоры от имени президента США Дональда Трампа, включая укрепление гарантий безопасности и разработку эффективных механизмов устранения конфликтов, чтобы помочь закончить войну и обеспечить, чтобы она не возобновилась.

Мы также уделили время пакету мер для процветания Украины - как продолжать определять, совершенствовать и продвигать эти концепции, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и действительно процветать после окончания войны. Было обсуждено много дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году - добавил Виткофф.

Напомним

Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о результатах телефонного разговора с американскими и европейскими партнерами, по результатам которого скоординировали позиции и спланировали дальнейшие встречи с европейскими и американскими партнерами в январе.