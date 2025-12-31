Світ зустрічає Новий рік: де вже наступило свято та як його вітали у різних країнах

Планета розпочала відлік 2026 року: першими свято зустріли країни Океанії та Азії. Урочистості проходять на тлі масштабних піротехнічних шоу, традиційних обрядів та посилених заходів безпеки. Допоки в Україні до Нового року залишається дві години, декотрі країни живуть уже у 2026 році. Про це пише УНН.

Деталі

Нова Зеландія традиційно стала однією з перших країн, що увійшли у новий рік. В Окленді прихід 2026-го відзначили п’ятихвилинним шоу над хмарочосом Скай Тауер. З найвищої споруди країни було запущено 3500 феєрверків.

В Австралії святкування у Сіднеї мало особливий підтекст. За годину до опівночі місто вшанувало пам'ять жертв теракту на пляжі Бонді хвилиною мовчання.

О 23:00 за місцевим часом на конструкції мосту Харбор-Брідж з’явилися проєкції менори, голуба та написи "єдність" і "мир". Влада наголосила, що цьогорічне шоу є символом стійкості громади перед обличчям трагедії.

Східна та Південно-Східна Азія

Японія, Південна та Північна Кореї також уже перетнули межу 2026 року. У Токіо через міркування безпеки скасували офіційний відлік часу на станції Сібуя, проте мешканці зібралися у храмах. Зокрема, у храмі Токудай-дзі відбувся традиційний ритуал дзвону у дзвони.

Слідом за ними Новий рік зустрів Китай, Гонконг та Тайвань.

На цей момент 2026 рік офіційно настав і в країнах Південно-Східної Азії, зокрема в Таїланді, В’єтнамі, Камбоджі та Лаосі, де годинники вже пробили північ. На черзі – країни Центральної Азії, Близького Сходу та Європа.

Новий рік вже настав у Таїланді, В'єтнамі, Камбоджі та Лаосі