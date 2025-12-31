Мир встречает Новый год: где уже наступил праздник и как его встречали в разных странах

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
20:23 • 728 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 3824 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 9950 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 12352 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 13302 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16087 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19335 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19382 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17207 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15552 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.7м/с
82%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 18343 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 16742 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 15590 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"31 декабря, 12:55 • 14596 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 12369 просмотра
публикации
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
20:23 • 730 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 12419 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 64268 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 65257 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 59158 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Рустем Умеров
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Тайвань
Северная Корея
Реклама
УНН Lite
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 12399 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 5762 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT31 декабря, 12:49 • 15608 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса31 декабря, 12:27 • 16761 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 18365 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The New York Times
Фильм

Мир встречает Новый год: где уже наступил праздник и как его встречали в разных странах

Киев • УНН

 • 584 просмотра

Первыми 2026 год встретили в Океании и Азии, где празднования сопровождаются пиротехническими шоу и традиционными обрядами. Новая Зеландия встретила год пятиминутным шоу фейерверков над Скай Тауэр, а Сидней почтил память жертв теракта минутой молчания и проекциями на Харбор-Бридж.

Мир встречает Новый год: где уже наступил праздник и как его встречали в разных странах

Планета начала отсчет 2026 года: первыми праздник встретили страны Океании и Азии. Торжества проходят на фоне масштабных пиротехнических шоу, традиционных обрядов и усиленных мер безопасности. Пока в Украине до Нового года остается два часа, некоторые страны живут уже в 2026 году. Об этом пишет УНН.

Подробности

Новая Зеландия традиционно стала одной из первых стран, вступивших в новый год. В Окленде приход 2026-го отметили пятиминутным шоу над небоскребом Скай Тауэр. С самого высокого сооружения страны было запущено 3500 фейерверков.

В Австралии празднование в Сиднее имело особый подтекст. За час до полуночи город почтил память жертв теракта на пляже Бонди минутой молчания.
В 23:00 по местному времени на конструкции моста Харбор-Бридж появились проекции меноры, голубя и надписи "единство" и "мир". Власти подчеркнули, что нынешнее шоу является символом стойкости общины перед лицом трагедии.

Восточная и Юго-Восточная Азия

Япония, Южная и Северная Кореи также уже пересекли черту 2026 года. В Токио из соображений безопасности отменили официальный отсчет времени на станции Сибуя, однако жители собрались в храмах. В частности, в храме Токудай-дзи состоялся традиционный ритуал колокольного звона.

Вслед за ними Новый год встретил Китай, Гонконг и Тайвань.

На данный момент 2026 год официально наступил и в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, где часы уже пробили полночь. На очереди – страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европа.

Новый год уже наступил в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе31.12.25, 19:41 • 1508 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Камбоджа
Лаос
Вьетнам
Новая Зеландия
Таиланд
Токио
Австралия
Северная Корея
Гонконг
Тайвань
Южная Корея
Европа
Китай
Япония
Украина