Мир встречает Новый год: где уже наступил праздник и как его встречали в разных странах

Планета начала отсчет 2026 года: первыми праздник встретили страны Океании и Азии. Торжества проходят на фоне масштабных пиротехнических шоу, традиционных обрядов и усиленных мер безопасности. Пока в Украине до Нового года остается два часа, некоторые страны живут уже в 2026 году. Об этом пишет УНН.

Подробности

Новая Зеландия традиционно стала одной из первых стран, вступивших в новый год. В Окленде приход 2026-го отметили пятиминутным шоу над небоскребом Скай Тауэр. С самого высокого сооружения страны было запущено 3500 фейерверков.

В Австралии празднование в Сиднее имело особый подтекст. За час до полуночи город почтил память жертв теракта на пляже Бонди минутой молчания.

В 23:00 по местному времени на конструкции моста Харбор-Бридж появились проекции меноры, голубя и надписи "единство" и "мир". Власти подчеркнули, что нынешнее шоу является символом стойкости общины перед лицом трагедии.

Восточная и Юго-Восточная Азия

Япония, Южная и Северная Кореи также уже пересекли черту 2026 года. В Токио из соображений безопасности отменили официальный отсчет времени на станции Сибуя, однако жители собрались в храмах. В частности, в храме Токудай-дзи состоялся традиционный ритуал колокольного звона.

Вслед за ними Новый год встретил Китай, Гонконг и Тайвань.

На данный момент 2026 год официально наступил и в странах Юго-Восточной Азии, в частности в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе, где часы уже пробили полночь. На очереди – страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европа.

Новый год уже наступил в Таиланде, Вьетнаме, Камбодже и Лаосе