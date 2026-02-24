Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заява

Лідери України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) "однозначно засуджують" агресивну війну росії проти України та закликають рф негайно припинити незаконне вторгнення та погодитися на перемир’я. Про це йдеться у спільній заяві лідерів з нагоди чотирьох років агресивної війни росії проти України, повідомляє УНН.

Сторони висловили найглибші співчуття всім, хто постраждав від агресивної війни росії, зокрема родинам загиблих і поранених, а також усім цивільним особам, які зазнали руйнівних гуманітарних, соціальних та економічних наслідків війни.

Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію, легітимізувати зміну кордонів із застосуванням сили або залишати Україну вразливою до нових військових загроз. Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як росія продовжує тягнути час