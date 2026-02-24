$43.300.02
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заява

Київ • УНН

Київ • УНН

Лідери України та країн NB8 засуджують агресію рф проти України та закликають до негайного припинення вторгнення. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету України та її євроатлантичного шляху.

Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заява

Лідери України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) "однозначно засуджують" агресивну війну росії проти України та закликають рф негайно припинити незаконне вторгнення та погодитися на перемир’я. Про це йдеться у спільній заяві лідерів з нагоди чотирьох років агресивної війни росії проти України, повідомляє УНН.

Деталі

Сторони висловили найглибші співчуття всім, хто постраждав від агресивної війни росії, зокрема родинам загиблих і поранених, а також усім цивільним особам, які зазнали руйнівних гуманітарних, соціальних та економічних наслідків війни.

Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію, легітимізувати зміну кордонів із застосуванням сили або залишати Україну вразливою до нових військових загроз. Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як росія продовжує тягнути час

- зазначається у заяві.

Вказується, що справедливий і тривалий мир вимагає надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України, щоб запобігти подальшій агресії та забезпечити тривалу стабільність у всій Європі.

Ми високо цінуємо важливу роботу Коаліції охочих у цьому напрямі й підтверджуємо нашу подальшу участь у її діяльності. Безпека України нерозривно пов'язана з євроатлантичною безпекою. Кожна нація має право обирати своє майбутнє. Ми продовжуємо чинити максимальний тиск на росію, зокрема через санкції та протидію тіньовому флоту

- йдеться у документі.

Естонія 1 січня очолить формат NB8 у 2026 році: серед пріоритетів – підтримка України31.12.25, 21:18 • 4394 перегляди

Також країни NB8 висловили свою рішучість:

  • продовжувати надавати значну військову допомогу Україні, зокрема через внески в межах механізму PURL;
    • надавати додаткову підтримку для забезпечення постачання енергоносіїв, а також захищати й відновлювати енергетичну інфраструктуру України на суму щонайменше 918 млн євро на цю зиму та решту року;
      • продовжувати підтримку зусиль України з відновлення та сприяти її довгостроковій реконструкції та модернізації;
        • сприяти поточним міжнародним зусиллям із притягнення росії до відповідальності за порушення міжнародного права та підтвердити свою відданість забезпеченню повної відповідальності;
          • підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної європейської та євроатлантичної інтеграції, включно з членством у ЄС і НАТО.

            "Країни Північної Європи та Балтії продовжуватимуть відігравати провідну роль у зміцненні нашої спільної безпеки й підтримці України та її народу в їхній боротьбі за справедливий і тривалий мир. Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність універсальним принципам незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - резюмували підписанти.

            Довідково

            Під заявою підписалися прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, президент Литви Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

            Нагадаємо

            У січні міністри закордонних справ формату NB8 оприлюднили спільну заяву, у якій вимагають від кремля негайно припинити удари по критичній інфраструктурі українських міст. Дипломати наголосили, що цілеспрямоване нищення енергосистеми в умовах суворої зими є порушенням міжнародного гуманітарного права та має ознаки воєнних злочинів.

            "Йдеться не лише про безпеку України": країни NB8 заявляють про непохитну підтримку Києва на тлі агресії рф23.11.25, 05:14 • 13252 перегляди

            Вадим Хлюдзинський

            ПолітикаСвіт
            Війна в Україні
            "Коаліція охочих"
            Державний кордон України
            НАТО
            Європейський Союз