Лідери країн Північної Європи та Балтії засудили агресію рф і закликали до перемир'я - заява
Київ • УНН
Лідери України та країн NB8 засуджують агресію рф проти України та закликають до негайного припинення вторгнення. Вони підтвердили непохитну підтримку суверенітету України та її євроатлантичного шляху.
Лідери України та країн Північної Європи та Балтії (NB8) "однозначно засуджують" агресивну війну росії проти України та закликають рф негайно припинити незаконне вторгнення та погодитися на перемир’я. Про це йдеться у спільній заяві лідерів з нагоди чотирьох років агресивної війни росії проти України, повідомляє УНН.
Деталі
Сторони висловили найглибші співчуття всім, хто постраждав від агресивної війни росії, зокрема родинам загиблих і поранених, а також усім цивільним особам, які зазнали руйнівних гуманітарних, соціальних та економічних наслідків війни.
Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого й тривалого миру в Україні. Будь-яка майбутня мирна угода повинна бути міцно заснована на міжнародному праві. Вона не може винагороджувати агресію, легітимізувати зміну кордонів із застосуванням сили або залишати Україну вразливою до нових військових загроз. Україна продовжує демонструвати готовність до мирних переговорів, тоді як росія продовжує тягнути час
Вказується, що справедливий і тривалий мир вимагає надійних і юридично зобов'язувальних гарантій безпеки для України, щоб запобігти подальшій агресії та забезпечити тривалу стабільність у всій Європі.
Ми високо цінуємо важливу роботу Коаліції охочих у цьому напрямі й підтверджуємо нашу подальшу участь у її діяльності. Безпека України нерозривно пов'язана з євроатлантичною безпекою. Кожна нація має право обирати своє майбутнє. Ми продовжуємо чинити максимальний тиск на росію, зокрема через санкції та протидію тіньовому флоту
Також країни NB8 висловили свою рішучість:
- продовжувати надавати значну військову допомогу Україні, зокрема через внески в межах механізму PURL;
- надавати додаткову підтримку для забезпечення постачання енергоносіїв, а також захищати й відновлювати енергетичну інфраструктуру України на суму щонайменше 918 млн євро на цю зиму та решту року;
- продовжувати підтримку зусиль України з відновлення та сприяти її довгостроковій реконструкції та модернізації;
- сприяти поточним міжнародним зусиллям із притягнення росії до відповідальності за порушення міжнародного права та підтвердити свою відданість забезпеченню повної відповідальності;
- підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної європейської та євроатлантичної інтеграції, включно з членством у ЄС і НАТО.
"Країни Північної Європи та Балтії продовжуватимуть відігравати провідну роль у зміцненні нашої спільної безпеки й підтримці України та її народу в їхній боротьбі за справедливий і тривалий мир. Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність універсальним принципам незалежності, суверенітету й територіальної цілісності", - резюмували підписанти.
Довідково
Під заявою підписалися прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, президент Литви Гітанас Наусєда, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.
Нагадаємо
У січні міністри закордонних справ формату NB8 оприлюднили спільну заяву, у якій вимагають від кремля негайно припинити удари по критичній інфраструктурі українських міст. Дипломати наголосили, що цілеспрямоване нищення енергосистеми в умовах суворої зими є порушенням міжнародного гуманітарного права та має ознаки воєнних злочинів.
