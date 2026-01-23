Країни Північної Європи та Балтії рішуче засудили російський енергетичний терор проти України

Міністри закордонних справ формату NB8 оприлюднили спільну заяву, у якій вимагають від кремля негайно припинити удари по критичній інфраструктурі українських міст. Дипломати наголосили, що цілеспрямоване нищення енергосистеми в умовах суворої зими є порушенням міжнародного гуманітарного права та має ознаки воєнних злочинів. Про це пише УНН.

Деталі

Особливе занепокоєння країн-партнерів викликають атаки на електропідстанції, що забезпечують стабільну роботу українських АЕС. У заяві підкреслюється, що такі дії створюють безпосередню небезпеку ядерної катастрофи, яка загрожує не лише Україні, а й усьому регіону. Міністри закликали МАГАТЕ негайно відреагувати на безрозсудну поведінку росії та забезпечити інспекторам безперешкодний доступ до всіх об’єктів, зокрема до окупованої Запорізької атомної станції.

Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство

Ми також надзвичайно стурбовані нападами росії на українські електропідстанції, які є важливими для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила свої дії, які становлять серйозну загрозу ядерній безпеці України та її цивільного населення, а також можуть вплинути на навколишні райони - йдеться в повідомленні.

Посилення підтримки та відновлення інфраструктури

Країни Північної та Балтійської Європи підтвердили свою готовність надавати Україні додаткову військову та фінансову допомогу для захисту від агресії. Окрім постачання озброєння, вони зосередяться на швидкій мобілізації ресурсів для відновлення життєво важливої інфраструктури. Також дипломати привітали прогрес у створенні спеціального трибуналу та механізму компенсацій, аби російське керівництво понесло повну відповідальність за злочин агресії.

