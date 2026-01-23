$43.170.01
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
19:10 • 2804 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
18:06 • 7420 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
15:12 • 17620 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
14:53 • 18406 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 16338 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Ексклюзив
23 січня, 12:48 • 23646 перегляди
У Верховній Раді України запевняють, що участь внутрішньо переміщених осіб у загальнодержавних виборах не матиме серйозних перепон
23 січня, 12:42 • 49441 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США
Ексклюзив
23 січня, 11:40 • 21584 перегляди
Платформу, створену для того, щоб пацієнти ділилися своїми історіями про лікування в скандальній клініці Odrex, знову заблокували
Ексклюзив
23 січня, 11:04 • 24466 перегляди
Блокування руху польськими фермерами на кордоні з Україною: перекриття руху транспорту наразі не фіксується
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 73160 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 68926 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 71303 перегляди
Країни Північної Європи та Балтії рішуче засудили російський енергетичний терор проти України

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Країни Північної Європи та Балтії засудили російський енергетичний терор проти України, вимагаючи припинити удари по критичній інфраструктурі. Вони наголосили, що руйнування енергосистеми порушує міжнародне право та має ознаки воєнних злочинів.

Країни Північної Європи та Балтії рішуче засудили російський енергетичний терор проти України

Міністри закордонних справ формату NB8 оприлюднили спільну заяву, у якій вимагають від кремля негайно припинити удари по критичній інфраструктурі українських міст. Дипломати наголосили, що цілеспрямоване нищення енергосистеми в умовах суворої зими є порушенням міжнародного гуманітарного права та має ознаки воєнних злочинів. Про це пише УНН.

Деталі

Особливе занепокоєння країн-партнерів викликають атаки на електропідстанції, що забезпечують стабільну роботу українських АЕС. У заяві підкреслюється, що такі дії створюють безпосередню небезпеку ядерної катастрофи, яка загрожує не лише Україні, а й усьому регіону. Міністри закликали МАГАТЕ негайно відреагувати на безрозсудну поведінку росії та забезпечити інспекторам безперешкодний доступ до всіх об’єктів, зокрема до окупованої Запорізької атомної станції.

Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство23.01.26, 16:53 • 18393 перегляди

Ми також надзвичайно стурбовані нападами росії на українські електропідстанції, які є важливими для безпечної експлуатації українських атомних електростанцій. Ми вимагаємо, щоб Росія припинила свої дії, які становлять серйозну загрозу ядерній безпеці України та її цивільного населення, а також можуть вплинути на навколишні райони

- йдеться в повідомленні.

Посилення підтримки та відновлення інфраструктури

Країни Північної та Балтійської Європи підтвердили свою готовність надавати Україні додаткову військову та фінансову допомогу для захисту від агресії. Окрім постачання озброєння, вони зосередяться на швидкій мобілізації ресурсів для відновлення життєво важливої інфраструктури. Також дипломати привітали прогрес у створенні спеціального трибуналу та механізму компенсацій, аби російське керівництво понесло повну відповідальність за злочин агресії. 

ЄС вказало на ризики атак рф на електропідстанції: явно ставлять під загрозу ядерну безпеку22.01.26, 09:00 • 3282 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
