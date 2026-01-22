ЄС вказало на ризики атак рф на електропідстанції: явно ставлять під загрозу ядерну безпеку

$43.180.08
Ексклюзив
07:01 • 242 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 12440 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 25042 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 27035 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 43656 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 27291 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 42384 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 43538 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 21437 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 22223 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
Сім нових країн приєдналися до "Ради миру" Трампа21 січня, 21:29
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року21 січня, 23:40
Вперше за майже рік венесуельська сира нафта прямує до Європи - Bloomberg22 січня, 00:50
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників05:36
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ05:49
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12
Дональд Трамп
Марк Рютте
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Леонід Кучма
Сполучені Штати Америки
Україна
Ґренландія
Давос
Данія
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 року21 січня, 23:40
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частині21 січня, 18:19
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснею21 січня, 15:49
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Джеймс Вебб (телескоп)
Starlink

ЄС вказало на ризики атак рф на електропідстанції: явно ставлять під загрозу ядерну безпеку

Київ • УНН

 • 176 перегляди

Атаки росії на електропідстанції в Україні загрожують ядерній безпеці, ігноруючи попередження МАГАТЕ. Це створює ризики знеструмлення Чорнобильської та інших АЕС.

ЄС вказало на ризики атак рф на електропідстанції: явно ставлять під загрозу ядерну безпеку

Атаки рф на життєво важливі електропідстанції в Україні явно ставлять під загрозу ядерну безпеку, заявила речниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер, пише УНН.

Атаки росії на життєво важливі електропідстанції в Україні явно ставлять під загрозу ядерну безпеку та нехтують неодноразовими попередженнями МАГАТЕ. росія створює ризики знеструмлення ядерних об'єктів, включаючи Чорнобильську та інші атомні електростанції

- зазначила речниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Як наголосила Гіппер, "ці безрозсудні атаки підкреслюють зневагу росії до страждань цивільного населення, довкілля та мирних зусиль".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та стримувати здатність росії наражати на небезпеку життя мільйонів, включаючи ризик ядерної аварії", - вказала речниця європейської служби зовнішніх справ.

МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки20.01.26, 13:00 • 30941 перегляд

Доповнення

У ніч на 20 січня внаслідок масованого ракетно-дронового удару рф по Україні були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Згодом Чорнобильську АЕС заживили від енергосистеми України попри нічну атаку на енерговузли.

ЧАЕС заживлена від енергосистеми України попри нічну атаку 20 січня20.01.26, 17:20 • 3804 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Енергоатом
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Дипломатка
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Чорнобильська АЕС
Міжнародне агентство з атомної енергії
Європейський Союз
Україна