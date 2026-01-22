ЄС вказало на ризики атак рф на електропідстанції: явно ставлять під загрозу ядерну безпеку

Атаки рф на життєво важливі електропідстанції в Україні явно ставлять під загрозу ядерну безпеку, заявила речниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Аніта Гіппер, пише УНН.

Атаки росії на життєво важливі електропідстанції в Україні явно ставлять під загрозу ядерну безпеку та нехтують неодноразовими попередженнями МАГАТЕ. росія створює ризики знеструмлення ядерних об'єктів, включаючи Чорнобильську та інші атомні електростанції - зазначила речниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки.

Як наголосила Гіппер, "ці безрозсудні атаки підкреслюють зневагу росії до страждань цивільного населення, довкілля та мирних зусиль".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та стримувати здатність росії наражати на небезпеку життя мільйонів, включаючи ризик ядерної аварії", - вказала речниця європейської служби зовнішніх справ.

Доповнення

У ніч на 20 січня внаслідок масованого ракетно-дронового удару рф по Україні були атаковані вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Згодом Чорнобильську АЕС заживили від енергосистеми України попри нічну атаку на енерговузли.

