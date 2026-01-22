ЕС указало на риски атак рф на электроподстанции: явно ставят под угрозу ядерную безопасность

$43.180.08
50.320.20
ukenru
Эксклюзив
07:01 • 2550 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 14135 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 27446 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 28936 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 46841 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 28454 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 44515 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 45254 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 21532 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 22298 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Семь новых стран присоединились к "Совету мира" Трампа21 января, 21:29 • 12650 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 11401 просмотра
Впервые почти за год венесуэльская сырая нефть направляется в Европу - Bloomberg22 января, 00:50 • 6362 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников05:36 • 15956 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ05:49 • 4808 просмотра
публикации
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 46841 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 44515 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 42137 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 45254 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 58788 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Олег Кипер
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Гренландия
Белый дом
Дания
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 11670 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 12743 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 13358 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 42145 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 32757 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Шахед-136

ЕС указало на риски атак рф на электроподстанции: явно ставят под угрозу ядерную безопасность

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Атаки России на электроподстанции в Украине угрожают ядерной безопасности, игнорируя предупреждения МАГАТЭ. Это создает риски обесточивания Чернобыльской и других АЭС.

ЕС указало на риски атак рф на электроподстанции: явно ставят под угрозу ядерную безопасность

Атаки рф на жизненно важные электроподстанции в Украине явно ставят под угрозу ядерную безопасность, заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, пишет УНН.

Атаки россии на жизненно важные электроподстанции в Украине явно ставят под угрозу ядерную безопасность и пренебрегают неоднократными предупреждениями МАГАТЭ. россия создает риски обесточивания ядерных объектов, включая Чернобыльскую и другие атомные электростанции

- указала спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Как подчеркнула Хиппер, "эти безрассудные атаки подчеркивают пренебрежение россии к страданиям гражданского населения, окружающей среды и мирным усилиям".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину и сдерживать способность россии подвергать опасности жизни миллионов, включая риск ядерной аварии", - указала спикер европейской службы внешних дел.

МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности20.01.26, 13:00 • 30953 просмотра

Дополнение

В ночь на 20 января в результате массированного ракетно-дронового удара рф по Украине были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Чернобыльскую АЭС запитали от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку на энергоузлы.

ЧАЭС запитана от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку 20 января20.01.26, 17:20 • 3810 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергоатом
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Чернобыльская АЭС
Международное агентство по атомной энергии
Европейский Союз
Украина