ЕС указало на риски атак рф на электроподстанции: явно ставят под угрозу ядерную безопасность

Атаки рф на жизненно важные электроподстанции в Украине явно ставят под угрозу ядерную безопасность, заявила пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, пишет УНН.

Атаки россии на жизненно важные электроподстанции в Украине явно ставят под угрозу ядерную безопасность и пренебрегают неоднократными предупреждениями МАГАТЭ. россия создает риски обесточивания ядерных объектов, включая Чернобыльскую и другие атомные электростанции - указала спикер ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Как подчеркнула Хиппер, "эти безрассудные атаки подчеркивают пренебрежение россии к страданиям гражданского населения, окружающей среды и мирным усилиям".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину и сдерживать способность россии подвергать опасности жизни миллионов, включая риск ядерной аварии", - указала спикер европейской службы внешних дел.

МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности

Дополнение

В ночь на 20 января в результате массированного ракетно-дронового удара рф по Украине были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения. Позже Чернобыльскую АЭС запитали от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку на энергоузлы.

ЧАЭС запитана от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку 20 января