ЧАЭС запитана от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку 20 января

Несмотря на ночную атаку на энергоузлы 20 января, Чернобыльская АЭС запитана от Объединенной энергосистемы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Подробности

Как отметили в ведомстве, благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак. Прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве назвали действия российских оккупантов абсолютно недопустимым, грубым и циничным нарушением всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности.

Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента - заявили в Минэнерго.

Напомним

Днем 20 января, в результате российских ударов по украинской энергетике, ЧАЭС потеряла внешнее электроснабжение. Также пострадали линии электропередач к другим АЭС.