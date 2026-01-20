ЧАЭС запитана от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку 20 января
Киев • УНН
Несмотря на ночную атаку на энергоузлы 20 января, Чернобыльская АЭС запитана от Объединенной энергосистемы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Подробности
Как отметили в ведомстве, благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.
Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак. Прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме
В ведомстве назвали действия российских оккупантов абсолютно недопустимым, грубым и циничным нарушением всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности.
Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента
Напомним
Днем 20 января, в результате российских ударов по украинской энергетике, ЧАЭС потеряла внешнее электроснабжение. Также пострадали линии электропередач к другим АЭС.