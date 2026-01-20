$43.180.08
Эксклюзив
13:37 • 4044 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
13:28 • 12612 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
11:08 • 12037 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 20156 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 20891 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 21671 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 20673 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
20 января, 07:41 • 17435 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 36885 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 68251 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
ЧАЭС запитана от энергосистемы Украины, несмотря на ночную атаку 20 января

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Чернобыльская АЭС остается запитанной от Объединенной энергосистемы Украины. Это произошло, несмотря на ночную атаку на энергоузлы 20 января.

Несмотря на ночную атаку на энергоузлы 20 января, Чернобыльская АЭС запитана от Объединенной энергосистемы Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Подробности

Как отметили в ведомстве, благодаря слаженной работе энергетиков все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС", в частности Новый Безопасный Конфайнмент и хранилища отработанного ядерного топлива, запитаны от Объединенной энергосистемы Украины в штатном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке и в зоне отчуждения не превышает контрольных уровней. Станция обеспечена необходимым запасом топлива и исправными резервными источниками электропитания на случай повторных атак. Прямой угрозы для населения и окружающей среды пока нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме

 - говорится в сообщении Минэнерго.

В ведомстве назвали действия российских оккупантов абсолютно недопустимым, грубым и циничным нарушением всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности.

Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента

- заявили в Минэнерго.

Напомним

Днем 20 января, в результате российских ударов по украинской энергетике, ЧАЭС потеряла внешнее электроснабжение. Также пострадали линии электропередач к другим АЭС.

Евгений Устименко

