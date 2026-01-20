ЧАЕС заживлена від енергосистеми України попри нічну атаку 20 січня

Попри нічну атаку на енерговузли 20 січня, Чорнобильська АЕС заживлена від Об’єднаної енергосистеми України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство енергетики України.

Деталі

Як зазначили у відомстві, завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі.

Радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак. Прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі - йдеться в повідомленні Міненерго.

У відомстві назвали дії російських окупантів абсолютно неприпустимим, грубим та цинічним порушенням всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки.

Створюючи ризики знеструмлення об’єктів ЧАЕС, ворог ставить під загрозу безпеку не лише України, а й усього європейського континенту - заявили в Міненерго.

Нагадаємо

Вдень 20 січня, внаслідок російських ударів по українській енергетиці, ЧАЕС втратила зовнішнє електропостачання. Також постраждали лінії електропередач до інших АЕС.