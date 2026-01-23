Страны Северной Европы и Балтии решительно осудили российский энергетический террор против Украины

$43.170.01
50.520.15
ukenru
20:34 • 470 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
19:10 • 3420 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
18:06 • 7954 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
15:12 • 18087 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
14:53 • 18807 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 16459 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 23757 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 49680 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Эксклюзив
23 января, 11:40 • 21624 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
23 января, 11:04 • 24493 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 20661 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 20398 просмотра
"Ударил мою жену в грудь со словами "за*бали вы все": Михайличенко прокомментировал инцидент с избиением сантехника23 января, 14:25 • 6074 просмотра
Федоров назначил советницу по международным проектам, которая работала с Google и Microsoft16:14 • 11141 просмотра
Педагогов незаконно заставляют дежурить в укрытиях и пунктах несокрушимости - образовательный омбудсмен17:02 • 4930 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей15:12 • 18095 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 49682 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 73301 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 69063 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 71431 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Объединенные Арабские Эмираты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 20441 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 20710 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 36546 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 51909 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 46543 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Страны Северной Европы и Балтии решительно осудили российский энергетический террор против Украины

Киев • УНН

 • 248 просмотра

Страны Северной Европы и Балтии осудили российский энергетический террор против Украины, требуя прекратить удары по критической инфраструктуре. Они подчеркнули, что разрушение энергосистемы нарушает международное право и имеет признаки военных преступлений.

Страны Северной Европы и Балтии решительно осудили российский энергетический террор против Украины

Министры иностранных дел формата NB8 обнародовали совместное заявление, в котором требуют от кремля немедленно прекратить удары по критической инфраструктуре украинских городов. Дипломаты подчеркнули, что целенаправленное уничтожение энергосистемы в условиях суровой зимы является нарушением международного гуманитарного права и имеет признаки военных преступлений. Об этом пишет УНН.

Детали

Особую обеспокоенность стран-партнеров вызывают атаки на электроподстанции, обеспечивающие стабильную работу украинских АЭС. В заявлении подчеркивается, что такие действия создают непосредственную опасность ядерной катастрофы, которая угрожает не только Украине, но и всему региону. Министры призвали МАГАТЭ немедленно отреагировать на безрассудное поведение россии и обеспечить инспекторам беспрепятственный доступ ко всем объектам, в частности к оккупированной Запорожской атомной станции.

Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство23.01.26, 16:53 • 18816 просмотров

Мы также чрезвычайно обеспокоены нападениями россии на украинские электроподстанции, которые важны для безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций. Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои действия, которые представляют серьезную угрозу ядерной безопасности Украины и ее гражданского населения, а также могут повлиять на окружающие районы

- говорится в сообщении.

Усиление поддержки и восстановление инфраструктуры

Страны Северной и Балтийской Европы подтвердили свою готовность оказывать Украине дополнительную военную и финансовую помощь для защиты от агрессии. Помимо поставок вооружения, они сосредоточатся на быстрой мобилизации ресурсов для восстановления жизненно важной инфраструктуры. Также дипломаты приветствовали прогресс в создании специального трибунала и механизма компенсаций, чтобы российское руководство понесло полную ответственность за преступление агрессии. 

ЕС указало на риски атак рф на электроподстанции: явно ставят под угрозу ядерную безопасность22.01.26, 09:00 • 3282 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Энергоатом
Морозы в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Военное положение
Война в Украине
Дипломатка
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международное агентство по атомной энергии
Украина