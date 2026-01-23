Страны Северной Европы и Балтии решительно осудили российский энергетический террор против Украины

Министры иностранных дел формата NB8 обнародовали совместное заявление, в котором требуют от кремля немедленно прекратить удары по критической инфраструктуре украинских городов. Дипломаты подчеркнули, что целенаправленное уничтожение энергосистемы в условиях суровой зимы является нарушением международного гуманитарного права и имеет признаки военных преступлений. Об этом пишет УНН.

Детали

Особую обеспокоенность стран-партнеров вызывают атаки на электроподстанции, обеспечивающие стабильную работу украинских АЭС. В заявлении подчеркивается, что такие действия создают непосредственную опасность ядерной катастрофы, которая угрожает не только Украине, но и всему региону. Министры призвали МАГАТЭ немедленно отреагировать на безрассудное поведение россии и обеспечить инспекторам беспрепятственный доступ ко всем объектам, в частности к оккупированной Запорожской атомной станции.

Мы также чрезвычайно обеспокоены нападениями россии на украинские электроподстанции, которые важны для безопасной эксплуатации украинских атомных электростанций. Мы требуем, чтобы Россия прекратила свои действия, которые представляют серьезную угрозу ядерной безопасности Украины и ее гражданского населения, а также могут повлиять на окружающие районы - говорится в сообщении.

Усиление поддержки и восстановление инфраструктуры

Страны Северной и Балтийской Европы подтвердили свою готовность оказывать Украине дополнительную военную и финансовую помощь для защиты от агрессии. Помимо поставок вооружения, они сосредоточатся на быстрой мобилизации ресурсов для восстановления жизненно важной инфраструктуры. Также дипломаты приветствовали прогресс в создании специального трибунала и механизма компенсаций, чтобы российское руководство понесло полную ответственность за преступление агрессии.

