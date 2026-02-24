$43.300.02
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
18:34 • 11166 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 10641 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 10978 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 11641 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 12882 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 13734 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 12964 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 24123 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13672 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Лидеры стран Северной Европы и Балтии осудили агрессию РФ и призвали к перемирию - заявление

Киев • УНН

 • 728 просмотра

Лидеры Украины и стран NB8 осуждают агрессию РФ против Украины и призывают к немедленному прекращению вторжения. Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее евроатлантического пути.

Лидеры стран Северной Европы и Балтии осудили агрессию РФ и призвали к перемирию - заявление

Лидеры Украины, Северной Европы и стран Балтии (NB8) "однозначно осуждают" агрессивную войну России против Украины и призывают РФ немедленно прекратить незаконное вторжение и согласиться на перемирие. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по случаю четырех лет агрессивной войны России против Украины, сообщает УНН.

Детали

Стороны выразили глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от агрессивной войны России, в частности семьям погибших и раненых, а также всем гражданским лицам, которые испытали разрушительные гуманитарные, социальные и экономические последствия войны.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине. Любое будущее мирное соглашение должно быть прочно основано на международном праве. Оно не может вознаграждать агрессию, легитимизировать изменение границ с применением силы или оставлять Украину уязвимой к новым военным угрозам. Украина продолжает демонстрировать готовность к мирным переговорам, тогда как Россия продолжает тянуть время

- отмечается в заявлении.

Указывается, что справедливый и прочный мир требует надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию и обеспечить длительную стабильность во всей Европе.

Мы высоко ценим важную работу Коалиции желающих в этом направлении и подтверждаем наше дальнейшее участие в ее деятельности. Безопасность Украины неразрывно связана с евроатлантической безопасностью. Каждая нация имеет право выбирать свое будущее. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию, в том числе через санкции и противодействие теневому флоту

- говорится в документе.

Эстония 1 января возглавит формат NB8 в 2026 году: среди приоритетов – поддержка Украины31.12.25, 21:18 • 4396 просмотров

Также страны NB8 выразили свою решимость:

  • продолжать оказывать значительную военную помощь Украине, в том числе через взносы в рамках механизма PURL;
    • оказывать дополнительную поддержку для обеспечения поставок энергоносителей, а также защищать и восстанавливать энергетическую инфраструктуру Украины на сумму не менее 918 млн евро на эту зиму и остаток года;
      • продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению и способствовать ее долгосрочной реконструкции и модернизации;
        • способствовать текущим международным усилиям по привлечению России к ответственности за нарушение международного права и подтвердить свою приверженность обеспечению полной ответственности;
          • поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной европейской и евроатлантической интеграции, включая членство в ЕС и НАТО.

            "Страны Северной Европы и Балтии будут продолжать играть ведущую роль в укреплении нашей общей безопасности и поддержке Украины и ее народа в их борьбе за справедливый и прочный мир. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность универсальным принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности", - резюмировали подписанты.

            Справка

            Под заявлением подписались премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

            Напомним

            В январе министры иностранных дел формата NB8 обнародовали совместное заявление, в котором требуют от Кремля немедленно прекратить удары по критической инфраструктуре украинских городов. Дипломаты подчеркнули, что целенаправленное уничтожение энергосистемы в условиях суровой зимы является нарушением международного гуманитарного права и имеет признаки военных преступлений.

            "Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23.11.25, 05:14 • 13252 просмотра

            Вадим Хлюдзинский

            ПолитикаНовости Мира
            Война в Украине
            «Коалиция желающих»
            Государственная граница Украины
            НАТО
            Европейский Союз