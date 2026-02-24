Лидеры стран Северной Европы и Балтии осудили агрессию РФ и призвали к перемирию - заявление

Лидеры Украины, Северной Европы и стран Балтии (NB8) "однозначно осуждают" агрессивную войну России против Украины и призывают РФ немедленно прекратить незаконное вторжение и согласиться на перемирие. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по случаю четырех лет агрессивной войны России против Украины, сообщает УНН.

Стороны выразили глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от агрессивной войны России, в частности семьям погибших и раненых, а также всем гражданским лицам, которые испытали разрушительные гуманитарные, социальные и экономические последствия войны.

Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине. Любое будущее мирное соглашение должно быть прочно основано на международном праве. Оно не может вознаграждать агрессию, легитимизировать изменение границ с применением силы или оставлять Украину уязвимой к новым военным угрозам. Украина продолжает демонстрировать готовность к мирным переговорам, тогда как Россия продолжает тянуть время