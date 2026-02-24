Лидеры стран Северной Европы и Балтии осудили агрессию РФ и призвали к перемирию - заявление
Киев • УНН
Лидеры Украины и стран NB8 осуждают агрессию РФ против Украины и призывают к немедленному прекращению вторжения. Они подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета Украины и ее евроатлантического пути.
Лидеры Украины, Северной Европы и стран Балтии (NB8) "однозначно осуждают" агрессивную войну России против Украины и призывают РФ немедленно прекратить незаконное вторжение и согласиться на перемирие. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров по случаю четырех лет агрессивной войны России против Украины, сообщает УНН.
Детали
Стороны выразили глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал от агрессивной войны России, в частности семьям погибших и раненых, а также всем гражданским лицам, которые испытали разрушительные гуманитарные, социальные и экономические последствия войны.
Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира в Украине. Любое будущее мирное соглашение должно быть прочно основано на международном праве. Оно не может вознаграждать агрессию, легитимизировать изменение границ с применением силы или оставлять Украину уязвимой к новым военным угрозам. Украина продолжает демонстрировать готовность к мирным переговорам, тогда как Россия продолжает тянуть время
Указывается, что справедливый и прочный мир требует надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию и обеспечить длительную стабильность во всей Европе.
Мы высоко ценим важную работу Коалиции желающих в этом направлении и подтверждаем наше дальнейшее участие в ее деятельности. Безопасность Украины неразрывно связана с евроатлантической безопасностью. Каждая нация имеет право выбирать свое будущее. Мы продолжаем оказывать максимальное давление на Россию, в том числе через санкции и противодействие теневому флоту
Эстония 1 января возглавит формат NB8 в 2026 году: среди приоритетов – поддержка Украины31.12.25, 21:18 • 4396 просмотров
Также страны NB8 выразили свою решимость:
- продолжать оказывать значительную военную помощь Украине, в том числе через взносы в рамках механизма PURL;
- оказывать дополнительную поддержку для обеспечения поставок энергоносителей, а также защищать и восстанавливать энергетическую инфраструктуру Украины на сумму не менее 918 млн евро на эту зиму и остаток года;
- продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению и способствовать ее долгосрочной реконструкции и модернизации;
- способствовать текущим международным усилиям по привлечению России к ответственности за нарушение международного права и подтвердить свою приверженность обеспечению полной ответственности;
- поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной европейской и евроатлантической интеграции, включая членство в ЕС и НАТО.
"Страны Северной Европы и Балтии будут продолжать играть ведущую роль в укреплении нашей общей безопасности и поддержке Украины и ее народа в их борьбе за справедливый и прочный мир. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность универсальным принципам независимости, суверенитета и территориальной целостности", - резюмировали подписанты.
Справка
Под заявлением подписались премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министр Латвии Эвика Силиня, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Напомним
В январе министры иностранных дел формата NB8 обнародовали совместное заявление, в котором требуют от Кремля немедленно прекратить удары по критической инфраструктуре украинских городов. Дипломаты подчеркнули, что целенаправленное уничтожение энергосистемы в условиях суровой зимы является нарушением международного гуманитарного права и имеет признаки военных преступлений.
"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ23.11.25, 05:14 • 13252 просмотра