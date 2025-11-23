"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ
Киев • УНН
Лидеры стран Северной и Балтийской восьмерки (NB8) подтвердили непоколебимую поддержку Украины, проведя разговор с Президентом Зеленским. Они подчеркнули готовность Украины к переговорам, тогда как Россия продолжает жестокие атаки.
Страны Северной и Балтийской восьмерки (NB8) подтверждают непоколебимую поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии России. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран NB8, обнародованном на сайте правительства Швеции, сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что накануне лидеры стран-членов NB8 провели общение с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Мы – лидеры стран Северно-Балтийской восьмерки – сегодня разговаривали с Президентом Зеленским. С самого начала агрессивной войны России мы стояли рядом с Украиной и будем продолжать это делать. Наша решимость вытекает из того факта, что мы знаем, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о глобальной безопасности Европы
Они указывают, что Украина постоянно демонстрирует свою серьезность в отношении мира.
Мы высоко оцениваем усилия президента Зеленского, направленные на переход Украины через эти очень сложные времена. Украина остается готовой к переговорам и, как заявил президент Зеленский, работает над документом, подготовленным США. Россия до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по прекращению огня или каких-либо шагов, ведущих к миру. Вместо этого Россия продолжает свои жестокие атаки на украинское мирное население и инфраструктуру
Лидеры NB8 подчеркивают, что решения, которые уважают суверенитет Украины и принесут Украине и Европе большую безопасность и стабильность, "имеют нашу полную поддержку".
Мы будем продолжать вооружать Украину и укреплять оборону Европы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия продолжает свою войну против Украины, мы также будем поддерживать усиление санкций и более широкие экономические меры
В заключение они обратились к украинскому народу.
"Ваша решимость, непоколебимость и мужество действительно вызывали восхищение с самого начала войны. Мы хотим, чтобы вы знали, что вы не одиноки и можете рассчитывать на нашу поддержку", - пообещали лидеры стран NB8.
Напомним
Накануне сразу после открытия саммита G20 лидеры Британии, Франции и Германии встретились для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по Украине. К встрече присоединились и другие лидеры из Европы, Австралии, Канады и Японии, работая над адаптацией американского плана.
