"Речь идет не только о безопасности Украины": страны NB8 заявляют о непоколебимой поддержке Киева на фоне агрессии РФ

Страны Северной и Балтийской восьмерки (NB8) подтверждают непоколебимую поддержку Украины в условиях продолжающейся агрессии России. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран NB8, обнародованном на сайте правительства Швеции, сообщает УНН.

Отмечается, что накануне лидеры стран-членов NB8 провели общение с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы – лидеры стран Северно-Балтийской восьмерки – сегодня разговаривали с Президентом Зеленским. С самого начала агрессивной войны России мы стояли рядом с Украиной и будем продолжать это делать. Наша решимость вытекает из того факта, что мы знаем, что речь идет не только о безопасности Украины, но и о глобальной безопасности Европы

Они указывают, что Украина постоянно демонстрирует свою серьезность в отношении мира.

Мы высоко оцениваем усилия президента Зеленского, направленные на переход Украины через эти очень сложные времена. Украина остается готовой к переговорам и, как заявил президент Зеленский, работает над документом, подготовленным США. Россия до сих пор не взяла на себя никаких обязательств по прекращению огня или каких-либо шагов, ведущих к миру. Вместо этого Россия продолжает свои жестокие атаки на украинское мирное население и инфраструктуру

Лидеры NB8 подчеркивают, что решения, которые уважают суверенитет Украины и принесут Украине и Европе большую безопасность и стабильность, "имеют нашу полную поддержку".

Мы будем продолжать вооружать Украину и укреплять оборону Европы, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию. Пока Россия продолжает свою войну против Украины, мы также будем поддерживать усиление санкций и более широкие экономические меры