"Йдеться не лише про безпеку України": країни NB8 заявляють про непохитну підтримку Києва на тлі агресії рф
Київ • УНН
Лідери країн Північної та Балтійської вісімки (NB8) підтвердили непохитну підтримку України, провівши розмову з Президентом Зеленським. Вони наголосили на готовності України до переговорів, тоді як росія продовжує жорстокі атаки.
Країни Північної та Балтійської вісімки (NB8) підтверджують непохитну підтримку України в умовах триваючої агресії росії. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн NB8, оприлюдненій на сайті уряду Швеції, повідомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що напередодні лідери країн-членів NB8 провели спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським.
Ми – лідери країн Північно-Балтійської вісімки – сьогодні розмовляли з Президентом Зеленським. З самого початку агресивної війни росії ми стояли поруч з Україною і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість випливає з того факту, що ми знаємо, що йдеться не лише про безпеку України, а й про глобальну безпеку Європи
Вони вказують, що Україна постійно демонструє свою серйозність щодо миру.
Ми високо оцінюємо зусилля президента Зеленського, спрямовані на перехід України через ці дуже складні часи. Україна залишається готовою до переговорів і, як заявив президент Зеленський, працює над документом, підготовленим США. росія досі не взяла на себе жодних зобов’язань щодо припинення вогню чи будь-яких кроків, що ведуть до миру. Натомість росія продовжує свої жорстокі атаки на українське мирне населення та інфраструктуру
Лідери NB8 підкреслюють, що рішення, які поважають суверенітет України та принесуть Україні та Європі більшу безпеку та стабільність, "мають нашу повну підтримку".
Ми продовжуватимемо озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. Поки росія продовжує свою війну проти України, ми також підтримуватимемо посилення санкцій та ширші економічні заходи
Насамкінець вони звернулися до українського народу.
"Ваша рішучість, непохитність та мужність справді викликали захоплення з самого початку війни. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви не самотні та можете розраховувати на нашу підтримку", - пообіцяли лідери країн NB8.
Нагадаємо
Напередодні одразу після відкриття саміту G20 лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися для обговорення плану президента США Дональда Трампа щодо України. До зустрічі долучилися й інші лідери з Європи, Австралії, Канади та Японії, працюючи над адаптацією американського плану.
