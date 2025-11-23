$42.150.00
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 26753 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 22159 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 22834 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 21595 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 15814 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 18204 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19218 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21543 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27605 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
"Йдеться не лише про безпеку України": країни NB8 заявляють про непохитну підтримку Києва на тлі агресії рф

Київ • УНН

 • 506 перегляди

Лідери країн Північної та Балтійської вісімки (NB8) підтвердили непохитну підтримку України, провівши розмову з Президентом Зеленським. Вони наголосили на готовності України до переговорів, тоді як росія продовжує жорстокі атаки.

"Йдеться не лише про безпеку України": країни NB8 заявляють про непохитну підтримку Києва на тлі агресії рф

Країни Північної та Балтійської вісімки (NB8) підтверджують непохитну підтримку України в умовах триваючої агресії росії. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн NB8, оприлюдненій на сайті уряду Швеції, повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що напередодні лідери країн-членів NB8 провели спілкування з Президентом України Володимиром Зеленським.

Ми – лідери країн Північно-Балтійської вісімки – сьогодні розмовляли з Президентом Зеленським. З самого початку агресивної війни росії ми стояли поруч з Україною і будемо продовжувати це робити. Наша рішучість випливає з того факту, що ми знаємо, що йдеться не лише про безпеку України, а й про глобальну безпеку Європи

- зазначають підписанти.

Вони вказують, що Україна постійно демонструє свою серйозність щодо миру.

Ми високо оцінюємо зусилля президента Зеленського, спрямовані на перехід України через ці дуже складні часи. Україна залишається готовою до переговорів і, як заявив президент Зеленський, працює над документом, підготовленим США. росія досі не взяла на себе жодних зобов'язань щодо припинення вогню чи будь-яких кроків, що ведуть до миру. Натомість росія продовжує свої жорстокі атаки на українське мирне населення та інфраструктуру

- йдеться у заяві.

Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії: Зеленський про переговори щодо мирного плану22.11.25, 20:29 • 5622 перегляди

Лідери NB8 підкреслюють, що рішення, які поважають суверенітет України та принесуть Україні та Європі більшу безпеку та стабільність, "мають нашу повну підтримку".

Ми продовжуватимемо озброювати Україну та зміцнювати оборону Європи, щоб стримувати подальшу російську агресію. Поки росія продовжує свою війну проти України, ми також підтримуватимемо посилення санкцій та ширші економічні заходи

- наголосили підписанти.

Насамкінець вони звернулися до українського народу.

"Ваша рішучість, непохитність та мужність справді викликали захоплення з самого початку війни. Ми хочемо, щоб ви знали, що ви не самотні та можете розраховувати на нашу підтримку", - пообіцяли лідери країн NB8.

Нагадаємо

Напередодні одразу після відкриття саміту G20 лідери Британії, Франції та Німеччини зустрілися для обговорення плану президента США Дональда Трампа щодо України. До зустрічі долучилися й інші лідери з Європи, Австралії, Канади та Японії, працюючи над адаптацією американського плану.

США працюють над редакцією мирного плану для України, положення угоди ще можуть змінюватися - Axios22.11.25, 22:35 • 2812 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

