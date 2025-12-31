$42.390.17
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
Мерц: четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік без електрики, під градом ракет

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц заявив, що війна в Україні є частиною плану рф проти всієї Європи, безпосередньо загрожуючи свободі та безпеці Німеччини. Він підкреслив, що Німеччина щодня піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам з боку рф.

Мерц: четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік без електрики, під градом ракет

Війна в Україні безпосередньо торкається європейських країн, у тому числі Німеччини, оскільки це частина плану влади рф проти всієї Європи. Як повідомляє DW, про це у новорічному телезверненні до громадян заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині у Європі вирує жахлива війна, яка "безпосередньо загрожує нашій свободі та нашій безпеці".

росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах - багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів та рідних

- сказав Мерц.

Він підкреслив, що це "не якась далека війна, яка нас не торкається".

Тому що ми все ясніше бачимо: вторгнення росії було і залишається частиною плану, спрямованого проти всієї Європи. Щодня в тому числі й Німеччина піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам

- вказав канцлер ФРН.

Він додав, що Німечиина має підвищити власну "здатність до стримування".

"Ми хочемо вміти захищати себе, щоб нам не довелося цього робити", - резюмував Мерц.

Нагадаємо

Німеччина поділяє занепокоєння України тим, що заяви росії про нібито "атаку" безпілотника на резиденцію російського президента можуть бути використані як привід для подальшої ескалації.

Мерц вимагає прозорості від росії за підсумками переговорів у "берлінському форматі"

Вадим Хлюдзинський

Новий рік
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Європа
Німеччина
Україна
Мерц: четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік без електрики, під градом ракет | УНН