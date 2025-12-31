Мерц: четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік без електрики, під градом ракет

Війна в Україні безпосередньо торкається європейських країн, у тому числі Німеччини, оскільки це частина плану влади рф проти всієї Європи. Як повідомляє DW, про це у новорічному телезверненні до громадян заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц, інформує УНН.

Деталі

За його словами, нині у Європі вирує жахлива війна, яка "безпосередньо загрожує нашій свободі та нашій безпеці".

росія продовжує свою агресивну війну проти України з невблаганною жорстокістю. Четвертий рік поспіль українці відзначатимуть Новий рік у найнесприятливіших умовах - багато хто без електрики, під градом ракет, у страху за друзів та рідних - сказав Мерц.

Він підкреслив, що це "не якась далека війна, яка нас не торкається".

Тому що ми все ясніше бачимо: вторгнення росії було і залишається частиною плану, спрямованого проти всієї Європи. Щодня в тому числі й Німеччина піддається диверсіям, шпигунству та кібератакам - вказав канцлер ФРН.

Він додав, що Німечиина має підвищити власну "здатність до стримування".

"Ми хочемо вміти захищати себе, щоб нам не довелося цього робити", - резюмував Мерц.

Німеччина поділяє занепокоєння України тим, що заяви росії про нібито "атаку" безпілотника на резиденцію російського президента можуть бути використані як привід для подальшої ескалації.

Мерц вимагає прозорості від росії за підсумками переговорів у "берлінському форматі"