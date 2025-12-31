$42.390.17
Эксклюзив
20:23 • 3476 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
18:52 • 6270 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
16:58 • 11039 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 13327 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 14090 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 16483 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 19662 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 19513 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17311 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15633 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
публикации
Мерц: четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год без электричества, под градом ракет

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что война в Украине является частью плана РФ против всей Европы, непосредственно угрожая свободе и безопасности Германии. Он подчеркнул, что Германия ежедневно подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам со стороны РФ.

Мерц: четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год без электричества, под градом ракет

Война в Украине напрямую затрагивает европейские страны, в том числе Германию, поскольку это часть плана властей РФ против всей Европы. Как сообщает DW, об этом в новогоднем телеобращении к гражданам заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сейчас в Европе бушует ужасная война, которая "напрямую угрожает нашей свободе и нашей безопасности".

Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год в самых неблагоприятных условиях - многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных

- сказал Мерц.

Он подчеркнул, что это "не какая-то далекая война, которая нас не касается".

Потому что мы все яснее видим: вторжение России было и остается частью плана, направленного против всей Европы. Ежедневно в том числе и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам

- указал канцлер ФРГ.

Он добавил, что Германия должна повысить собственную "способность к сдерживанию".

"Мы хотим уметь защищать себя, чтобы нам не пришлось этого делать", - резюмировал Мерц.

Напомним

Германия разделяет обеспокоенность Украины тем, что заявления России о якобы "атаке" беспилотника на резиденцию российского президента могут быть использованы как повод для дальнейшей эскалации.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Война в Украине
Фридрих Мерц
Европа
Германия
Украина