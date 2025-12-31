Мерц: четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год без электричества, под градом ракет

Война в Украине напрямую затрагивает европейские страны, в том числе Германию, поскольку это часть плана властей РФ против всей Европы. Как сообщает DW, об этом в новогоднем телеобращении к гражданам заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, информирует УНН.

Подробности

По его словам, сейчас в Европе бушует ужасная война, которая "напрямую угрожает нашей свободе и нашей безопасности".

Россия продолжает свою агрессивную войну против Украины с неумолимой жестокостью. Четвертый год подряд украинцы будут отмечать Новый год в самых неблагоприятных условиях - многие без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родных - сказал Мерц.

Он подчеркнул, что это "не какая-то далекая война, которая нас не касается".

Потому что мы все яснее видим: вторжение России было и остается частью плана, направленного против всей Европы. Ежедневно в том числе и Германия подвергается диверсиям, шпионажу и кибератакам - указал канцлер ФРГ.

Он добавил, что Германия должна повысить собственную "способность к сдерживанию".

"Мы хотим уметь защищать себя, чтобы нам не пришлось этого делать", - резюмировал Мерц.

Напомним

Германия разделяет обеспокоенность Украины тем, что заявления России о якобы "атаке" беспилотника на резиденцию российского президента могут быть использованы как повод для дальнейшей эскалации.

