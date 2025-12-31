Німеччина поділяє занепокоєння України щодо можливої ​​ескалації з боку росії після звинувачень

Уряд Німеччини заявив, що поділяє занепокоєння України тим, що заяви росії про нібито "атаку" безпілотника на резиденцію російського президента можуть бути використані як привід для подальшої ескалації, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Уряд Німеччини зазначив, що Президент України Володимир Зеленський відкинув заяви росії і попередив, що москва може використовувати ці звинувачення у своїх цілях.

"Ми поділяємо це занепокоєння", - заявив речник уряду Німеччини, цитований Reuters.

Доповнення

кремль погрожував посилити свою переговорну позицію після звинувачень України в нібито нападі.

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф"