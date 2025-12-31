Німеччина поділяє занепокоєння України щодо можливої ескалації з боку росії після звинувачень
Київ • УНН
Уряд Німеччини поділяє занепокоєння України, що заяви росії про нібито атаку безпілотника на резиденцію президента можуть бути використані для ескалації. Президент Зеленський відкинув звинувачення, а кремль погрожує посилити переговорну позицію.
Уряд Німеччини заявив, що поділяє занепокоєння України тим, що заяви росії про нібито "атаку" безпілотника на резиденцію російського президента можуть бути використані як привід для подальшої ескалації, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Уряд Німеччини зазначив, що Президент України Володимир Зеленський відкинув заяви росії і попередив, що москва може використовувати ці звинувачення у своїх цілях.
"Ми поділяємо це занепокоєння", - заявив речник уряду Німеччини, цитований Reuters.
Доповнення
кремль погрожував посилити свою переговорну позицію після звинувачень України в нібито нападі.
"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф" 30.12.25, 16:51 • 3236 переглядiв