Німеччина поділяє занепокоєння України щодо можливої ​​ескалації з боку росії після звинувачень

НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 18074 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 47514 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 34589 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
30 грудня, 13:51 • 30978 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 29422 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 21004 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 19503 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 24069 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 40356 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
Популярнi новини
Франція сумнівається в атаці України на резиденцію путіна через відсутність доказів30 грудня, 21:20 • 5148 перегляди
Венесуела почала закривати нафтові свердловини через блокаду США - Bloomberg30 грудня, 21:59 • 4716 перегляди
Польща вимагає розслідувати дезінформацію в TikTok із закликами до виходу з ЄС30 грудня, 23:34 • 4314 перегляди
Одеса зазнала масованої атаки БпЛА: пошкоджено житлову та енергетичну інфраструктуру, постраждали дітиPhoto01:06 • 19621 перегляди
У Німеччині пограбували банк на 30 мільйонів євро під час різдвяних свят01:42 • 11576 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 41412 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 44752 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 40356 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 67153 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 65317 перегляди
УНН Lite
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 13116 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 47507 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання30 грудня, 13:45 • 24431 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 35994 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 49226 перегляди
Німеччина поділяє занепокоєння України щодо можливої ​​ескалації з боку росії після звинувачень

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Уряд Німеччини поділяє занепокоєння України, що заяви росії про нібито атаку безпілотника на резиденцію президента можуть бути використані для ескалації. Президент Зеленський відкинув звинувачення, а кремль погрожує посилити переговорну позицію.

Німеччина поділяє занепокоєння України щодо можливої ​​ескалації з боку росії після звинувачень

Уряд Німеччини заявив, що поділяє занепокоєння України тим, що заяви росії про нібито "атаку" безпілотника на резиденцію російського президента можуть бути використані як привід для подальшої ескалації, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Уряд Німеччини зазначив, що Президент України Володимир Зеленський відкинув заяви росії і попередив, що москва може використовувати ці звинувачення у своїх цілях.

"Ми поділяємо це занепокоєння", - заявив речник уряду Німеччини, цитований Reuters.

Доповнення

кремль погрожував посилити свою переговорну позицію після звинувачень України в нібито нападі.

"Саме з цієї причини росіяни вигадали містифікацію про напад на резиденцію" - МЗС про заяви щодо "жорсткішої переговорної позиції рф" 30.12.25, 16:51 • 3236 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна