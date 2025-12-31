Германия разделяет обеспокоенность Украины по поводу возможной эскалации со стороны россии после обвинений

$42.390.17
49.860.20
ukenru
06:00 • 1064 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 18183 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 47678 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 34698 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 31060 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 29468 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21028 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19512 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24081 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 40425 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3м/с
90%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Франция сомневается в атаке Украины на резиденцию путина из-за отсутствия доказательств30 декабря, 21:20 • 5338 просмотра
Венесуэла начала закрывать нефтяные скважины из-за блокады США - Bloomberg30 декабря, 21:59 • 4898 просмотра
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 4504 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 19724 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников01:42 • 11760 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 41499 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 44836 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 40427 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 67230 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 65386 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Олег Кипер
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Мелитополь
Брянская область
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 13157 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 47693 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 24472 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36032 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 49269 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
ТикТок
Социальная сеть
Шахед-136

Германия разделяет обеспокоенность Украины по поводу возможной эскалации со стороны россии после обвинений

Киев • УНН

 • 306 просмотра

Правительство Германии разделяет обеспокоенность Украины, что заявления россии о якобы атаке беспилотника на резиденцию президента могут быть использованы для эскалации. Президент Зеленский отверг обвинения, а кремль угрожает усилить переговорную позицию.

Германия разделяет обеспокоенность Украины по поводу возможной эскалации со стороны россии после обвинений

Правительство Германии заявило, что разделяет обеспокоенность Украины тем, что заявления россии о якобы "атаке" беспилотника на резиденцию российского президента могут быть использованы как предлог для дальнейшей эскалации, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Правительство Германии отметило, что Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления россии и предупредил, что москва может использовать эти обвинения в своих целях.

"Мы разделяем эту обеспокоенность", - заявил представитель правительства Германии, цитируемый Reuters.

Дополнение

кремль угрожал усилить свою переговорную позицию после обвинений Украины в якобы нападении.

"Именно по этой причине россияне придумали мистификацию о нападении на резиденцию" - МИД о заявлениях относительно "более жесткой переговорной позиции рф"30.12.25, 16:51 • 3238 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Германия
Владимир Зеленский
Украина