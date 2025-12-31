Германия разделяет обеспокоенность Украины по поводу возможной эскалации со стороны россии после обвинений
Киев • УНН
Правительство Германии разделяет обеспокоенность Украины, что заявления россии о якобы атаке беспилотника на резиденцию президента могут быть использованы для эскалации. Президент Зеленский отверг обвинения, а кремль угрожает усилить переговорную позицию.
Правительство Германии заявило, что разделяет обеспокоенность Украины тем, что заявления россии о якобы "атаке" беспилотника на резиденцию российского президента могут быть использованы как предлог для дальнейшей эскалации, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Правительство Германии отметило, что Президент Украины Владимир Зеленский отверг заявления россии и предупредил, что москва может использовать эти обвинения в своих целях.
"Мы разделяем эту обеспокоенность", - заявил представитель правительства Германии, цитируемый Reuters.
Дополнение
кремль угрожал усилить свою переговорную позицию после обвинений Украины в якобы нападении.
