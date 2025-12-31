Новий рік не скасовується: як прикордонники створюють свято попри спроби окупантів знищити життя
Київ • УНН
Новий рік не скасовується ані через велику відстань від дому, ані через постійні ворожі обстріли! Прикордонники захищають українські міста та створюють часточку свята навіть там, де окупанти намагаються знищити усяке життя
