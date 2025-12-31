Новий рік не скасовується: як прикордонники створюють свято попри спроби окупантів знищити життя

$42.390.17
16:58 • 2310 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 6280 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 8934 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 12859 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 17117 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17809 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16354 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 15044 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13928 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15245 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Популярнi новини
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна31 грудня, 08:33 • 14447 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 14121 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 12624 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 11396 перегляди
"Він ідіот": Трамп різко висловився про Келлога, коли той назвав Зеленського "мужнім лідером"12:55 • 11435 перегляди
Публікації
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 3828 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 60585 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 62436 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 56531 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 84196 перегляди
УНН Lite
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo16:46 • 3830 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя15:46 • 3104 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 11443 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 12668 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo31 грудня, 11:49 • 14167 перегляди
Новий рік не скасовується: як прикордонники створюють свято попри спроби окупантів знищити життя

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Прикордонники, що захищають українські міста, демонструють створення святкової атмосфери. Це відбувається навіть у місцях, де окупанти намагаються знищити все живе.

Новий рік не скасовується: як прикордонники створюють свято попри спроби окупантів знищити життя

Прикордонники, які захищають українські міста, показали, як створюють часточку свята навіть там, де окупанти намагаються знищити усяке життя, передає УНН.

Новий рік не скасовується ані через велику відстань від дому, ані через постійні ворожі обстріли! Прикордонники захищають українські міста та створюють часточку свята навіть там, де окупанти намагаються знищити усяке життя 

- йдеться у повідомленні.

Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники30.12.25, 20:06 • 29191 перегляд

Антоніна Туманова

Суспільство
Новий рік
Війна в Україні
Україна