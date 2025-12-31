Новий рік не скасовується: як прикордонники створюють свято попри спроби окупантів знищити життя

Прикордонники, які захищають українські міста, показали, як створюють часточку свята навіть там, де окупанти намагаються знищити усяке життя, передає УНН.

Новий рік не скасовується ані через велику відстань від дому, ані через постійні ворожі обстріли! Прикордонники захищають українські міста та створюють часточку свята навіть там, де окупанти намагаються знищити усяке життя - йдеться у повідомленні.

