Новый год не отменяется: как пограничники создают праздник, несмотря на попытки оккупантов уничтожить жизнь
Киев • УНН
Пограничники, защищающие украинские города, демонстрируют создание праздничной атмосферы. Это происходит даже в местах, где оккупанты пытаются уничтожить все живое.
