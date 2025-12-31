Новый год не отменяется: как пограничники создают праздник, несмотря на попытки оккупантов уничтожить жизнь

$42.390.17
16:58 • 2292 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
15:45 • 6260 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
15:05 • 8918 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
12:36 • 12850 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 17107 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 17804 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 16350 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 15044 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Эксклюзив
31 декабря, 07:11 • 13928 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
31 декабря, 06:00 • 15245 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
В рф заявили о планах расширения буферной зоны Украины по приказу путина31 декабря, 08:33 • 14447 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 14121 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 12624 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 11396 просмотра
"Он идиот": Трамп резко высказался о Келлоге, когда тот назвал Зеленского "мужественным лидером"12:55 • 11435 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 3802 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 60577 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 62429 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 56524 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 84189 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo16:46 • 3804 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни15:46 • 3090 просмотра
Warner Bros. планирует отклонить последнее предложение Paramount, несмотря на гарантии Эллисона - FT12:49 • 11430 просмотра
Как правильно сочетать вино и еду: простая логика вкуса12:27 • 12654 просмотра
Новогодний напиток: почему на празднование традиционно пьют шампанскоеPhoto31 декабря, 11:49 • 14152 просмотра
Новый год не отменяется: как пограничники создают праздник, несмотря на попытки оккупантов уничтожить жизнь

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Пограничники, защищающие украинские города, демонстрируют создание праздничной атмосферы. Это происходит даже в местах, где оккупанты пытаются уничтожить все живое.

Новый год не отменяется: как пограничники создают праздник, несмотря на попытки оккупантов уничтожить жизнь

Пограничники, защищающие украинские города, показали, как создают частичку праздника даже там, где оккупанты пытаются уничтожить всякую жизнь, передает УНН.

Новый год не отменяется ни из-за большого расстояния от дома, ни из-за постоянных вражеских обстрелов! Пограничники защищают украинские города и создают частичку праздника даже там, где оккупанты пытаются уничтожить всякую жизнь 

- говорится в сообщении.

Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничники30.12.25, 20:06 • 29189 просмотров

Антонина Туманова

Общество
Новый год
Война в Украине
Украина