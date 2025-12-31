Новый год не отменяется: как пограничники создают праздник, несмотря на попытки оккупантов уничтожить жизнь

Пограничники, защищающие украинские города, показали, как создают частичку праздника даже там, где оккупанты пытаются уничтожить всякую жизнь, передает УНН.

Новый год не отменяется ни из-за большого расстояния от дома, ни из-за постоянных вражеских обстрелов! Пограничники защищают украинские города и создают частичку праздника даже там, где оккупанты пытаются уничтожить всякую жизнь - говорится в сообщении.

