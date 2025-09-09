Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду 9 вересня 2025

У Національному заповіднику "Софія Київська" відбувся гуманітарний форум "Сковорода і свобода: внутрішня незалежність як основа державності", де було презентовано унікальне видання – колективну монографію "Вічно сучасний: життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди".

Видання побачило світ за сприяння та підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", який системно інвестує у розвиток української культури, освіти та науки. Загалом фонд уже спрямував понад 82 млн грн на культурні ініціативи, що зберігають і популяризують національну спадщину. Саме завдяки цій підтримці фундаментальна праця обсягом 525 сторінок, ілюстрована архівними матеріалами, світлинами, репродукціями творів мистецтва та музейними експонатами, стала доступною для науковців, освітян і широкої читацької аудиторії.

Це видання – не лише науковий доробок, а й інтелектуальний ресурс, що формує духовний щит держави. Сковорода говорив про свободу і життя в істині – ці слова актуальні й нині. Монографія допоможе молодим українцям краще зрозуміти його філософію - зазначив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради Благодійного фонду «МХП-Громаді» Юрій Мельник.

Книга об’єднала 52 авторів із провідних університетів, наукових установ, музеїв та краєзнавчих центрів. Вона не лише підсумовує багаторічні дослідження, але й відкриває нові горизонти у вивченні спадщини українського філософа.

Символічним місцем презентації став заповідник "Софія Київська" – простір, який підкреслює тяглість української культури від часів Київської Русі до сучасної демократичної України.

У межах форуму відбулася панельна дискусія за участі Сергія Жадана, міністра освіти і науки Оксена Лісового, проректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі Василя Дударя та Юрія Мельника. Модерувала розмову докторка філософських наук Наталія Кривда.

Сковорода вчить нас свободі, гідності та "сродній праці" – цінностям, які надихають і нині. Наше завдання – зробити його спадщи ну зрозумілою молоді та помітною у світі, адже це не лише український, а й європейський скарб - підкреслив ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталій Коцур.

Завершилася подія екскурсією територією Софії Київської. Форум показав, що перемога України можлива лише тоді, коли держава піклується не лише про захист кордонів, а й про духовну опору громадян.

Видання монографії за підтримки Фонду "МХП-Громаді" стало вагомим кроком у зміцненні цього духовного фундаменту.