Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду 9 вересня 2025

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 27321 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40397 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:01 • 37020 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
06:31 • 24010 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 22400 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 24466 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 37005 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 50440 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28671 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 49781 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.6м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Заплатив мільйон доларів: репер Diddy був замовником вбивства Тупака Шакура9 вересня, 01:55 • 26508 перегляди
На ТОТ Запоріжжя окупанти погрожують криміналом за українські телевізійні антени - ЦНС9 вересня, 02:16 • 23156 перегляди
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 4528 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22627 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15834 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 22690 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 40397 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
07:01 • 37020 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 50440 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 42269 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Харків
Одеса
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 15885 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 25837 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 25046 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 93929 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 51334 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби

Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду 9 вересня 2025

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав видання колективної монографії про Григорія Сковороду. Книга обсягом 525 сторінок об'єднала 52 авторів та була презентована в "Софії Київській".

Філософія свободи: Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав вихід масштабної монографії про Сковороду

У Національному заповіднику "Софія Київська" відбувся гуманітарний форум "Сковорода і свобода: внутрішня незалежність як основа державності", де було презентовано унікальне видання – колективну монографію "Вічно сучасний: життя, філософська, педагогічна та літературна творчість Григорія Сковороди".

Видання побачило світ за сприяння та підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", який системно інвестує у розвиток української культури, освіти та науки. Загалом фонд уже спрямував понад 82 млн грн на культурні ініціативи, що зберігають і популяризують національну спадщину. Саме завдяки цій підтримці фундаментальна праця обсягом 525 сторінок, ілюстрована архівними матеріалами, світлинами, репродукціями творів мистецтва та музейними експонатами, стала доступною для науковців, освітян і широкої читацької аудиторії.

Це видання – не лише науковий доробок, а й інтелектуальний ресурс, що формує духовний щит держави. Сковорода говорив про свободу і життя в істині – ці слова актуальні й нині. Монографія допоможе молодим українцям краще зрозуміти його філософію

- зазначив заступник головного виконавчого директора зі сталого розвитку МХП, голова Наглядової ради Благодійного фонду «МХП-Громаді» Юрій Мельник.

Книга об’єднала 52 авторів із провідних університетів, наукових установ, музеїв та краєзнавчих центрів. Вона не лише підсумовує багаторічні дослідження, але й відкриває нові горизонти у вивченні спадщини українського філософа.

Символічним місцем презентації став заповідник "Софія Київська" – простір, який підкреслює тяглість української культури від часів Київської Русі до сучасної демократичної України.

У межах форуму відбулася панельна дискусія за участі Сергія Жадана, міністра освіти і науки Оксена Лісового, проректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі Василя Дударя та Юрія Мельника. Модерувала розмову докторка філософських наук Наталія Кривда.

Сковорода вчить нас свободі, гідності та "сродній праці" – цінностям, які надихають і нині. Наше завдання – зробити його спадщину зрозумілою молоді та помітною у світі, адже це не лише український, а й європейський скарб

- підкреслив ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі Віталій Коцур.

Завершилася подія екскурсією територією Софії Київської. Форум показав, що перемога України можлива лише тоді, коли держава піклується не лише про захист кордонів, а й про духовну опору громадян.

Видання монографії за підтримки Фонду "МХП-Громаді" стало вагомим кроком у зміцненні цього духовного фундаменту.

Лілія Подоляк

КультураНовини Бізнесу
Державний кордон України
Оксен Лісовий
благодійність
ПрАТ МХП
Україна
Київ