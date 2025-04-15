США поки не ухвалили рішення про виведення до 10 000 військових зі Східної Європи. Польські лідери запевняють, що мова йде лише про передислокацію американських частин.
Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.
Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.
Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.
Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.
У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.
Міністр оборони Польщі заявив, що Європа має збільшити витрати на оборону для впливу на позицію США щодо України. Польща вже витрачає 4,7% ВВП на оборону та закуповує американське озброєння на $60 млрд.
Дві німецькі системи ППО Patriot розміщені для охорони аеропорту "Ясьонка" у Ряшеві на 6 місяців. Через цей логістичний хаб проходить до 95% допомоги для України.
США передали Польщі перші 28 танків M1A2SEPv3 "Abrams", які пройдуть капремонт. Загалом польська армія отримає 250 таких танків.
Польща не відмовляла словацькій делегації у прольоті до москви, а лише просила додаткові документи. Словацька сторона сама вирішила змінити маршрут, а відносини між країнами залишаються добрими.
Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Україні. На засіданні "Рамштайн" також було затверджено 8 дорожніх карт для ЗСУ до 2027 року.
Міністр оборони Польщі припускає, що завтрашня зустріч "Рамштайн" може бути останньою в поточному форматі. Наступного тижня відбудеться зустріч "великої п'ятірки" для обговорення змін після інавгурації Трампа.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив можливість введення польських військ в Україну. Він наголосив, що такі рішення мають прийматися через НАТО, а не групою країн.
Міністр оборони Польщі заявив про готовність збивати російські ракети лише у разі загрози польській території. Країна посилила систему ППО та має підтримку союзників НАТО для захисту повітряного простору.
Владислав Косиняк-Камиш назвав провокацією розміщення прапорів УПА на польських БТР Rosomak, переданих Україні. Міністр доручив українському аташе у Варшаві терміново прояснити ситуацію.
Міністр оборони Польщі заявив, що МіГ-29 потрібні для патрулювання польського неба. Країна надала Україні максимум можливої військової допомоги, але має враховувати власну безпеку.
Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не приєднається до ЄС без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Він наголосив на важливості історичної правди та примирення для вступу в ЄС.
Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.
Владислав Косіняк-Камиш заявив, що лише перемога України забезпечить безпеку Польщі та Європи. Він також наголосив на необхідності вирішення історичних питань для вступу України до ЄС.
Польща шукає прикордонників з Німеччини, Греції та Фінляндії для допомоги в патрулюванні кордону з білоруссю на тлі занепокоєння щодо міграційного тиску зі сходу.
Польща знову запровадить 200-метрову буферну зону на кордоні з білоруссю на початку наступного тижня.
Польща закупить у США крилаті ракети дальнього радіусу дії JASSM-ER з дальністю польоту 1000 км за $735 млн для своїх винищувачів F-16 з поставками у 2026-2030 роках.
Польща запровадить обмеження на пересування російських дипломатів, обмеживши їх Мазовецьким воєводством, де розташована Варшава, а консулів - відповідними провінціями, посилаючись на докази причетності російської держави до диверсійної діяльності в Польщі.
Польща планує посилити прикордонну безпеку і збільшити військову присутність уздовж свого кордону з Білоруссю у зв'язку з почастішанням спроб організованих груп незаконно перетнути кордон за сприяння білоруських служб.
Українці, які мають дозвіл на проживання та роботу в Німеччині, зможуть залишатися і працювати в країні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Угорщина не видаватиме українських чоловіків-біженців призовного віку Україні, гарантуючи їхню безпеку та надаючи необхідну допомогу.
Польща та Литва розглядають можливість депортації українських чоловіків призовного віку, які не оновили свої дані або не продовжили право на перебування, що потенційно може допомогти Україні повернути призовників з-за кордону.
У Польщі відреагували на те, що російська ракета порушила польський повітряний простір. У країні попереджають, що винищувачі F-16 і системи протиракетної оборони Польщі приведені в бойову готовність на випадок подальших загроз, а також розкритикували відмову російського посла пояснити "ракетний" інцидент.
Глава НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував заяву Дональда Трампа атакувати членів НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання, заявивши, що будь-яка атака на Альянс буде зустрінута об'єднаною відповіддю, а підрив союзників збільшує ризики для солдатів.