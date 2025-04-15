Владислав Косіняк-Камиш

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24261 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

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Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 195349 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77358 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Польща посилює контроль на кордоні з білоруссю: нові електронні загородження

Польща запровадила електронні загородження на річках кордону з білоруссю в Підляському воєводстві. Це зроблено через збільшення спроб нелегального проникнення та нападів на прикордонників.

Новини Світу • 6 квітня, 16:52 • 14967 перегляди

Польща анонсувала контракт зі США на $2 млрд на підтримку Patriot

Польща планує підписати угоду зі США на 2 мільярди доларів для матеріально-технічної підтримки систем Patriot. Це зміцнить протиповітряну оборону країни.

Новини Світу • 31 березня, 11:56 • 18229 перегляди

Туск перевірив, як охороняється кордон Польщі з Білоруссю

Дональд Туск повідомив про високу ефективність охорони кордону з Білоруссю. Він наголосив на підтримці режиму лукашенка в переправленні мігрантів.

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Польща адаптує всі цивільні аеропорти для потреб військових

Міністр оборони Польщі оголосив про плани адаптації всіх цивільних аеропортів для військових потреб. В країні модернізують 15 цивільних аеропортів, включаючи розширення інфраструктури та створення військових зон.

Новини Світу • 26 лютого, 05:10 • 28910 перегляди

У Польщі відкрився перший спільний навчальний центр НАТО та України

У Бидгощі запрацював Центр аналізу JATEC для вивчення досвіду російсько-української війни. Заклад сприятиме інтеграції України в НАТО та впровадженню змін до стратегій Альянсу.

Війна • 18 лютого, 04:44 • 74176 перегляди

Польський міністр розкрив, за якої умови Трамп зважатиме на позицію європейців щодо України

Міністр оборони Польщі заявив, що Європа має збільшити витрати на оборону для впливу на позицію США щодо України. Польща вже витрачає 4,7% ВВП на оборону та закуповує американське озброєння на $60 млрд.

Війна • 25 січня, 10:35 • 41896 перегляди

Німецькі Patriot почали патрулювання поблизу польсько-українського кордону

Дві німецькі системи ППО Patriot розміщені для охорони аеропорту "Ясьонка" у Ряшеві на 6 місяців. Через цей логістичний хаб проходить до 95% допомоги для України.

Війна • 23 січня, 14:45 • 23576 перегляди

США передали Польщі 28 нових танків Abrams

США передали Польщі перші 28 танків M1A2SEPv3 "Abrams", які пройдуть капремонт. Загалом польська армія отримає 250 таких танків.

Новини Світу • 19 січня, 16:47 • 29151 перегляди

У Польщі заявили, що не закривали небо словацькій делегації, яка летіла до москви

Польща не відмовляла словацькій делегації у прольоті до москви, а лише просила додаткові документи. Словацька сторона сама вирішила змінити маршрут, а відносини між країнами залишаються добрими.

Новини Світу • 13 січня, 11:00 • 21942 перегляди

Країни НАТО зможуть витрачати на оборону до 5% ВВП лише через 10 років - Міноборони Польщі

Міністр оборони Польщі підтримує ініціативу збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Варшава вже виділяє 4,7% ВВП на оборону та закликає інші країни досягти цієї мети протягом 10 років.

Новини Світу • 12 січня, 10:21 • 51334 перегляди

Польща анонсувала новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про підготовку нового пакету військової допомоги Україні. На засіданні "Рамштайн" також було затверджено 8 дорожніх карт для ЗСУ до 2027 року.

Війна • 9 січня, 15:29 • 25120 перегляди

Голова Міноборони Польщі про "Рамштайн": можливо, це остання зустріч такого типу

Міністр оборони Польщі припускає, що завтрашня зустріч "Рамштайн" може бути останньою в поточному форматі. Наступного тижня відбудеться зустріч "великої п'ятірки" для обговорення змін після інавгурації Трампа.

Війна • 8 січня, 13:32 • 22178 перегляди

Польща зробила несподівану заяву щодо відправки військ в Україну

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш виключив можливість введення польських військ в Україну. Він наголосив, що такі рішення мають прийматися через НАТО, а не групою країн.

Війна • 22 грудня, 15:14 • 47374 перегляди

Польща готова збивати російські ракети тільки у разі загрози для своєї території - міністр оборони

Міністр оборони Польщі заявив про готовність збивати російські ракети лише у разі загрози польській території. Країна посилила систему ППО та має підтримку союзників НАТО для захисту повітряного простору.

Новини Світу • 22 грудня, 03:29 • 50386 перегляди

У Польщі обурилися через прапори УПА на польських БТР

Владислав Косиняк-Камиш назвав провокацією розміщення прапорів УПА на польських БТР Rosomak, переданих Україні. Міністр доручив українському аташе у Варшаві терміново прояснити ситуацію.

Війна • 21 грудня, 09:55 • 24273 перегляди

Допомогу Україні підтримуємо "всіма силами", але є обмеження: МіГ-29 потрібен для патрулювання неба Польщі – міністр оборони

Міністр оборони Польщі заявив, що МіГ-29 потрібні для патрулювання польського неба. Країна надала Україні максимум можливої військової допомоги, але має враховувати власну безпеку.

Війна • 7 листопада, 15:47 • 39041 перегляди

Міністр оборони Польщі: Україна не приєднається до ЄС, якщо не вирішить волинське питання

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не приєднається до ЄС без вирішення питання ексгумації жертв Волинської трагедії. Він наголосив на важливості історичної правди та примирення для вступу в ЄС.

Політика • 4 жовтня, 07:23 • 24100 перегляди

Глава Міноборони Польщі про "Український легіон": охочих не так багато

Владислав Косиняк-Камиш заявив, що кількість українців, які бажають вступити до «Українського легіону» в Польщі, занадто мала. Планувалося створити підрозділ із кількох тисяч осіб, але охочих виявилося недостатньо.

Політика • 2 жовтня, 12:54 • 14343 перегляди

Міністр оборони Польщі згадав про "Волинське питання" у контексті вступу України до ЄС

Владислав Косіняк-Камиш заявив, що лише перемога України забезпечить безпеку Польщі та Європи. Він також наголосив на необхідності вирішення історичних питань для вступу України до ЄС.

Війна • 24 липня, 05:50 • 83287 перегляди

Польща розраховує на допомогу прикордонників з Німеччини, Греції та Фінляндії

Польща шукає прикордонників з Німеччини, Греції та Фінляндії для допомоги в патрулюванні кордону з білоруссю на тлі занепокоєння щодо міграційного тиску зі сходу.

Новини Світу • 5 липня, 14:37 • 20286 перегляди

Польща відновить буферну зону на кордоні з білоруссю - Туск

Польща знову запровадить 200-метрову буферну зону на кордоні з білоруссю на початку наступного тижня.

Новини Світу • 29 травня, 10:27 • 17400 перегляди

Польща анонсувала закупку у США далекобійних ракет для F-16

Польща закупить у США крилаті ракети дальнього радіусу дії JASSM-ER з дальністю польоту 1000 км за $735 млн для своїх винищувачів F-16 з поставками у 2026-2030 роках.

Війна • 27 травня, 23:26 • 26964 перегляди

Польща введе обмеження на пересування російських дипломатів по країні - глава МЗС Сікорський

Польща запровадить обмеження на пересування російських дипломатів, обмеживши їх Мазовецьким воєводством, де розташована Варшава, а консулів - відповідними провінціями, посилаючись на докази причетності російської держави до диверсійної діяльності в Польщі.

Новини Світу • 27 травня, 14:21 • 19724 перегляди

Польща готова збільшити кількість військ на кордоні, щоб зупинити потік нелегальних мігрантів з білорусі

Польща планує посилити прикордонну безпеку і збільшити військову присутність уздовж свого кордону з Білоруссю у зв'язку з почастішанням спроб організованих груп незаконно перетнути кордон за сприяння білоруських служб.

Новини Світу • 22 травня, 12:31 • 15421 перегляди

Шольц: українці з посвідкою на проживання зможуть залишатися у Німеччині

Українці, які мають дозвіл на проживання та роботу в Німеччині, зможуть залишатися і працювати в країні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Наші за кордоном • 12 травня, 08:14 • 34558 перегляди

В Угорщині заявили, що не повертатимуть українських чоловіків

Угорщина не видаватиме українських чоловіків-біженців призовного віку Україні, гарантуючи їхню безпеку та надаючи необхідну допомогу.

Наші за кордоном • 6 травня, 11:51 • 33816 перегляди

У Польщі допускають можливість депортації військовозобов'язаних українців

Польща та Литва розглядають можливість депортації українських чоловіків призовного віку, які не оновили свої дані або не продовжили право на перебування, що потенційно може допомогти Україні повернути призовників з-за кордону.

Війна • 25 квітня, 16:50 • 21335 перегляди

F-16 готові у разі загрози: у Польщі відреагували на проліт ракети рф та демарш російського посла

У Польщі відреагували на те, що російська ракета порушила польський повітряний простір. У країні попереджають, що винищувачі F-16 і системи протиракетної оборони Польщі приведені в бойову готовність на випадок подальших загроз, а також розкритикували відмову російського посла пояснити "ракетний" інцидент.

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Столтенберг відреагував на заяву Трампа про залякування союзників

Глава НАТО Єнс Столтенберг різко розкритикував заяву Дональда Трампа атакувати членів НАТО, які не виконують свої фінансові зобов'язання, заявивши, що будь-яка атака на Альянс буде зустрінута об'єднаною відповіддю, а підрив союзників збільшує ризики для солдатів.

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