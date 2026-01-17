$43.180.08
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 10749 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 13745 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 25295 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 36131 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 32958 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 45952 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27599 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42493 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35369 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла

Київ • УНН

 • 20 перегляди

18 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла

В усіх регіонах України завтра діятимуть графіки відключення світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 18 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

- йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!

- резюмували в Укренерго.

рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17.01.26, 17:40 • 872 перегляди

Ольга Розгон

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Укренерго
Україна