У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла
Київ • УНН
18 січня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
В усіх регіонах України завтра діятимуть графіки відключення світла, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 18 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17.01.26, 17:40 • 872 перегляди