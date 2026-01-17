Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света
Киев • УНН
18 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!
