12:49
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
12:29
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
Эксклюзив
16 января, 17:23
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света

Киев • УНН

 672 просмотра

18 января во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.

Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света

Во всех регионах Украины завтра будут действовать графики отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 18 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!

- резюмировали в Укрэнерго.

рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17.01.26, 17:40 • 1154 просмотра

Ольга Розгон

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина