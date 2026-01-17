рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский

Президент Владимир Зеленский по итогам встречи с руководителем ГУР Олегом Иващенко заявил, что Россия готовится к дальнейшим ударам по украинской энергетике и инфраструктуре, включая объекты, обслуживающие атомные станции. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Доклад руководителя ГУР Олега Иващенко. Прежде всего об определенных задачах для российской армии. Не фиксируем готовности агрессора выполнять какие-либо договоренности и прекращать войну. Зато достаточно информации о подготовке дальнейших российских ударов по нашей энергетике и инфраструктуре, включая объекты и сети, обслуживающие наши атомные станции

Зеленский подчеркнул, что каждый российский удар по энергетике в условиях жесткой зимы ослабляет и обесценивает усилия ключевых государств, в частности Соединенных Штатов, для окончания войны.

Украина – максимально конструктивна в дипломатии, Россия – сосредоточена только на ударах и издевательстве над людьми. Партнеры должны сделать из этого надлежащие выводы. Имеющуюся информацию будем передавать тем в мире, чье влияние имеет значение и может помочь