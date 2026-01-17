рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують атомні станції. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Передусім про визначені завдання для російської армії. Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції