12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
12:29 • 9150 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 12731 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 24170 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 34943 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 32448 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 44843 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 27394 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 42257 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 35257 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Меню
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент Зеленський заявив про підготовку Росією ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами атомних станцій. Він наголосив, що кожен удар по енергетиці взимку послаблює зусилля держав для закінчення війни.

рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський

Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують атомні станції. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Передусім про визначені завдання для російської армії. Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції

- йдеться у повідомленні.

Зеленський наголосив, що кожен російський удар по енергетиці в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема Сполучених Штатів, для закінчення війни.

Україна – максимально конструктивна в дипломатії, росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти

- додав Президент.

Нагадаємо

Раніше ГУР повідомляло, що росія розглядає варіант атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета – примусити Україну до капітуляції та посилити тиск на Європу.

Ольга Розгон

