рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив про підготовку Росією ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами атомних станцій. Він наголосив, що кожен удар по енергетиці взимку послаблює зусилля держав для закінчення війни.
Президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують атомні станції. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Передусім про визначені завдання для російської армії. Не фіксуємо готовності агресора виконувати будь-які домовленості та припиняти війну. Натомість достатньо інформації про підготовку подальших російських ударів по нашій енергетиці й інфраструктурі, включно з обʼєктами та мережами, що обслуговують наші атомні станції
Зеленський наголосив, що кожен російський удар по енергетиці в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля ключових держав, зокрема Сполучених Штатів, для закінчення війни.
Україна – максимально конструктивна в дипломатії, росія – зосереджена тільки на ударах та знущанні з людей. Партнери мають зробити з цього належні висновки. Наявну інформацію передаватимемо тим у світі, чий вплив має значення й може допомогти
Нагадаємо
Раніше ГУР повідомляло, що росія розглядає варіант атаки на підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Мета – примусити Україну до капітуляції та посилити тиск на Європу.