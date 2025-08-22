Польща повинна реагувати на падіння російського дрона на її території - Рютте
Київ • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Польща має відреагувати на падіння російського дрона на її території. Об'єкт, що впав поблизу Осінів, був російським безпілотником, ймовірно, прилетів з Білорусі.
Країни Північноатлантичного Альянсу (НАТО) тісно координують свою реакцію на падіння дрона в кількох десятках кілометрів від столиці Польщі Варшави. На цей інцидент треба реагувати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.
Деталі
Ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами у Польщі, ми дуже тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтесь
Нагадуємо
У вівторок увечері літаючий об'єкт упав і вибухнув на кукурудзяному полі неподалік села Осіни Луківського повіту Люблінського воєводства. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив у середу, що об'єкт, що впав неподалік Осінів, був російським безпілотником.
Віце-прем'єр та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський написав у середу, що чергове порушення польського повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території.
Дрон, який напередодні впав на кукурудзяне поле на сході Польщі, за даними попереднього розслідування, ймовірно, прилетів із білорусі.
Також УНН повідомляв, що Польща піднімала в повітря винищувачі та активувала системи ППО через російські повітряні атаки на Україну.
Польське МЗС передало ноту протесту послу рф через інцидент з безпілотником у селі Осини. Варшава вимагає пояснень та припинення провокаційних дій.