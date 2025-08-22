Польща повинна реагувати на падіння російського дрона на її території - Рютте

Країни Північноатлантичного Альянсу (НАТО) тісно координують свою реакцію на падіння дрона в кількох десятках кілометрів від столиці Польщі Варшави. На цей інцидент треба реагувати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє УНН.

Ми дуже тісно координуємо нашу реакцію з нашими колегами у Польщі, ми дуже тісно співпрацюємо. Не скажу вам про деталі, але вони мають якось відреагувати на цей останній інцидент. Ми за цим стежимо, не сумнівайтесь