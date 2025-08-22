Польша должна отреагировать на падение российского беспилотника на ее территории - Рютте

Страны Североатлантического Альянса (НАТО) тесно координируют свою реакцию на падение беспилотника в нескольких десятках километров от столицы Польши Варшавы. На этот инцидент нужно реагировать, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

Мы очень тесно координируем нашу реакцию с нашими коллегами в Польше, мы очень тесно сотрудничаем. Не скажу вам о деталях, но они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Мы за этим следим, не сомневайтесь