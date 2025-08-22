$41.220.16
Польша должна отреагировать на падение российского беспилотника на ее территории - Рютте

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Польша должна отреагировать на падение российского беспилотника на ее территории. Объект, упавший вблизи Осинова, был российским беспилотником, вероятно, прилетевшим из Беларуси.

Польша должна отреагировать на падение российского беспилотника на ее территории - Рютте

Страны Североатлантического Альянса (НАТО) тесно координируют свою реакцию на падение беспилотника в нескольких десятках километров от столицы Польши Варшавы. На этот инцидент нужно реагировать, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает УНН.

Детали

Мы очень тесно координируем нашу реакцию с нашими коллегами в Польше, мы очень тесно сотрудничаем. Не скажу вам о деталях, но они должны как-то отреагировать на этот последний инцидент. Мы за этим следим, не сомневайтесь

- сообщил Рютте.

Напоминаем

Во вторник вечером летающий объект упал и взорвался на кукурузном поле недалеко от села Осины Луковского повета Люблинского воеводства. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в среду, что объект, упавший недалеко от Осинов, был российским беспилотником.

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский написал в среду, что очередное нарушение польского воздушного пространства с востока подтверждает, что важнейшей миссией Польши в отношении НАТО является защита собственной территории.

Дрон, который накануне упал на кукурузное поле на востоке Польши, по данным предварительного расследования, вероятно, прилетел из Беларуси.

Также УНН сообщал, что Польша поднимала в воздух истребители и активировала системы ПВО из-за российских воздушных атак на Украину.

Польское МИД передало ноту протеста послу РФ из-за инцидента с беспилотником в селе Осины. Варшава требует объяснений и прекращения провокационных действий.

Павел Зинченко

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Зенитная война
Марк Рютте
Радослав Сикорский
НАТО
Варшава
Владислав Косиняк-Камыш
Ковель
Владимир Зеленский
Украина
Беспилотный летательный аппарат
Польша