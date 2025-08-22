У Польщі будують спільний табір для навчання українських військових: запуск заплановано на вересень
Київ • УНН
Польща та Норвегія завершують будівництво військового навчального табору для українських та польських військ. Перший курс стартує 1 вересня.
Польща спільно з Норвегією завершує будівництво великого військового навчального табору, де проходитимуть підготовку українські та польські війська. Перший курс стартує вже 1 вересня цього року.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише УНН.
Деталі
На польському полігоні триває спорудження масштабного навчального центру для українських та польських військових. За словами Косіняк-Камиша, проєкт реалізується у партнерстві з Норвегією в межах місії НАТО.
Ми хочемо допомогти Україні, і робимо це на польській території. Співпраця з Норвегією вже приносить конкретні результати
Будівництво стартувало 14 липня і нині ведеться прискореними темпами. Завершити його планують до 1 вересня, після чого розпочнеться перший навчальний курс для українських військових.
Косіняк-Камиш підкреслив, що навчання українців у Польщі триває вже багато місяців, однак новий табір стане першим спеціально збудованим для цих цілей інфраструктурним об’єктом, створеним спільно з норвезькими союзниками.
