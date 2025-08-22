У Польщі будують спільний табір для навчання українських військових: запуск заплановано на вересень

$41.220.16
Ексклюзив
12:16 • 1354 перегляди
Військові відпустки: що змінює підписаний Президентом закон - пояснення експерта
Ексклюзив
11:30 • 8550 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:01 • 11521 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
09:34 • 9710 перегляди
Вседозволеність НБУ: нардеп розкритикувала рішення Верховного Суду у справі "Конкорду"
08:26 • 11375 перегляди
Ведуться дискусії з військовими щодо виїзду за кордон чоловіків до 22 років - Свириденко
07:36 • 10336 перегляди
Єрмак запропонував Зеленському реформувати Офіс Президента
22 серпня, 05:52 • 12868 перегляди
Україна повернула ще 65 застряглих на російсько-грузинському кордоні громадян - МЗС
22 серпня, 01:26 • 22153 перегляди
Трамп змінює риторику: Україна має перейти в наступ - CNNPhoto
21 серпня, 14:24 • 44130 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
21 серпня, 12:55 • 37728 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
МКСК: інформація про "щоденники" з фото Зеленського, які копіюють образи путіна, є фейкомPhoto22 серпня, 03:12 • 17813 перегляди
Кім Чен Ин нагородив солдатів КНДР, які воювали за росію в Україні22 серпня, 04:16 • 10689 перегляди
Уже 21 постраждалий від атаки рф у Мукачеві, пожежу досі не загасилиVideo22 серпня, 05:44 • 3738 перегляди
На Херсонщині російські військові спалюють техніку, щоб не штурмувати позиції ЗСУ - "АТЕШ"PhotoVideo08:13 • 11646 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 5228 перегляди
Кузьміних готує "закон-вбивцю" аптек: українці можуть залишать без доступу до ліків
Ексклюзив
11:30 • 8544 перегляди
Осінь 2025: модні тренди, кольори та лайфхаки, щоб виглядати стильноPhoto
Ексклюзив
11:01 • 11519 перегляди
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?21 серпня, 14:24 • 44128 перегляди
Початок осіннього сезону: що потрібно встигнути зробити на городі та в саду21 серпня, 14:05 • 15450 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
21 серпня, 12:13 • 50243 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto11:46 • 1470 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 10:17 • 5258 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 21620 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 90400 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 83500 перегляди
Лікарські засоби
Нафта
Безпілотний літальний апарат
Криптовалюта
COVID-19

У Польщі будують спільний табір для навчання українських військових: запуск заплановано на вересень

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Польща та Норвегія завершують будівництво військового навчального табору для українських та польських військ. Перший курс стартує 1 вересня.

У Польщі будують спільний табір для навчання українських військових: запуск заплановано на вересень

Польща спільно з Норвегією завершує будівництво великого військового навчального табору, де проходитимуть підготовку українські та польські війська. Перший курс стартує вже 1 вересня цього року.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише УНН.

Деталі

На польському полігоні триває спорудження масштабного навчального центру для українських та польських військових. За словами Косіняк-Камиша, проєкт реалізується у партнерстві з Норвегією в межах місії НАТО.

Ми хочемо допомогти Україні, і робимо це на польській території. Співпраця з Норвегією вже приносить конкретні результати

– наголосив чиновник.

Будівництво стартувало 14 липня і нині ведеться прискореними темпами. Завершити його планують до 1 вересня, після чого розпочнеться перший навчальний курс для українських військових.

Косіняк-Камиш підкреслив, що навчання українців у Польщі триває вже багато місяців, однак новий табір стане першим спеціально збудованим для цих цілей інфраструктурним об’єктом, створеним спільно з норвезькими союзниками.

Польща не буде відправляти свої війська до України - міністр оборони20.08.25, 20:07 • 17890 переглядiв

Степан Гафтко

НАТО
Владислав Косіняк-Камиш
Норвегія
Іспанія
Україна
Польща